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Tevfik Göksu Esenler için yeni dönem projelerini açıkladı

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Esenler Belediye Başkan adayı Mehmet Tevfik Göksu, "Türkiye Yüzyılı'nın Esenleri" teması ve "Dahası var" sloganıyla lansman programında Esenler için yeni dönem projelerini tanıttı. Göksu "Esenler sadece Türkiye'nin değil, Dünya'nın en fazla kentsel dönüşüm yapılan ilçesidir. Esenler'de 60 bin adet konut dönüşümü yapıldı. Yeterli mi? Elbette hayır. Esenler’in geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Bizim kentsel dönüşüm proje alanımızda kalan ve 10 yıldan fazla Esenler'de oturan kiracılar 1000 sosyal konut yapıp teslim edeceğiz." dedi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:12 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:15 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Esenler Belediye Başkan adayı Mehmet Tevfik Göksu
'Türkiye Yüzyılının Esenler’i #YaparımBilirsin'
tanıtım toplantısında Esenler için projelerini açıkladı.

İşte Göksu'nun açıklamaları;

2009 yılında esenler İstanbul suç ve suç işlemede ilk 3'teydi. En çok suç işlenen 3 ilçeden bir tanesiydi. Şimdi Esenler İstanbul'da en az suç işlenen 3 ilçeden bir tanesi. Bu noktaya geldik.


2009 yılında 'Esenler'de yaşamaktan mutlu musunuz? diye sorduğumuzda 'mutluyum' diyenlerin oranı yüzde 62, bugün 'Esenler'de yaşamaktan mutlu musunuz?' diye sorduğumuzda mutluyum' diyenlerin oranı yüzde 95.



"60 bin konutu dönüştürdük"


Esenler sadece Türkiye'nin değil, Dünya'nın en fazla kentsel dönüşüm yapılan ilçesidir. Esenler'de 60.000 adet konut dönüşümü yapıldı. Yeterli mi? Elbette hayır. Esenler’in geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz.


Esenler'de olası bir depremde "Devlet nerede" dedirtmek istemiyoruz. Esenler'de tek bir riskli konut kalmayıncaya kadar kentsel dönüşüme devam edeceğiz.



2 yeni büyük millet bahçesi


2009 yılında göreve geldiğimizde kişi başına düşen yeşil alan 0.8 metre, şu anda işe 9 metre, yeni projelerle birlikte dünya standartlarının üstüne çıkacak. Şu anda Esenler'de 2 yeni millet bahçesi yapıyoruz. 2.6 milyon metre kare. Esenler'in tam orta noktasında.


2026 sonu itibariyle Esenler'deki bütün donatı alanları boşaltılmış olacak. Boşaltıldığı takdirde tam Esenler'in içine tam 1.1 milyon metre kare yeni bir alan açıyoruz.


10 bin araç kapasiteli yeni otopark


İkinci etapta ise 2.2 milyon metre kare alan açıyoruz. Yeni 10 bin araç kapasiteli otopark yapmayı planlıyoruz.



Yürüyüş parkuru ve su müzesi


Esenler'de yeni camiler yapacağız. Türkiye'de ilk defa bir mahallenin etrafını yaklaşık 5 kilometre yürüyüş ve bisiklet parkuru haline getiriyoruz.


Esenler'e yepyeni bir müze kazandırıyoruz. Su müzesi inşa ediyoruz. Aynı zaman ihtiyaç karşılayan sosyal bir alan olacak.


Bin 287 sokağa yapay zeka destekli kamera


Cumhurbaşkanımızı onayıyla 1287 tane sokağa yapay zeka destekli kamera koyuyoruz. Aynı zamanda bu bina afet koordinasyon merkezi olacak.


Geçitpark projesi: Otobanın üstü kapatılacak


Tuna mahallesi ile Oruçreis mahallesi arasında otobanın üstünü kapatarak 40 bin metre bir meydan oluşturuyoruz.


Mehmet Akif Caddesi ile Atışalan Caddesi'ni bağlayacak bulvarı açacağız. Bu projeyi yapmak için 2010 - 2013 yılları arasında 121 trilyonluk kamulaştırma yaptık.


Sanat meydanı


Adem Baştürk Kültür Merkezi önündeki meydanı
sanat meydanına
dönüştürüyoruz.


1000 sosyal konut


Bizim kentsel dönüşüm proje alanımızda kalan ve 10 yıldan fazla Esenler'de oturan kiracılar 1000 sosyal konut yapıp teslim edeceğiz.


Yeni kütüphane ve gençlik merkezi


15 Temmuz mahallesindeki tarihi tabur binasını restore edip gençler için kütüphane ve gençlik merkezi haline getiriyoruz.


Çocuklar için ağız ve diş sağlık merkezi ile külliye


Çocuklar için bir ağız ve diş sağlık merkezi inşa ediyoruz. Bir tane Çiftehavuzlar mahallesine 2 bin kapasiteli bir çocuk külliyesi bir tane de Oruçreis mahallesine inşa ediyoruz. Modern adıyla kreşler.


Ücretsiz belediye düğün salonu


Esenler'de bütün İstanbulluların istifade edeceğiz büyük bir nikah sarayı inşa ediyoruz. 2019 ile birlikte rafta kaldı inşallah raftan indirip hayata geçiriyoruz. Belediye düğün salonu yapıyoruz. İhtiyaç sahibi herkese bedava olacak.


Çeyiz desteği


İhtiyaç sahibi gençlerimize çeyiz desteği vereceğiz. Her aileye bir aile danışmanı atıyoruz. O ailenin bütün sorunlarıyla ilgilenecek.


Gençlik kampı


140 gencimizin aynı anda kalacağı gençlik kampımız 19 Mayıs 2024'te kapılarını açıyoruz. Esenler'de lise vadisi inşa etmeyi düşünüyoruz. Esenler'deki bütün liseleri ilk ve orta okula dönüştürmeyi planlıyoruz. Gençlik merkezleri inşa etmeye devam edeceğiz. Yöre derneklerinin yapabildiğimiz kadarını kullanılmadığı zamanlarda çocuklarımız için etüd merkezine dönüştüreceğiz.


Motosikletler için park ve bakım istasyonu kuracağız. Aynen Cafe'leri açmaya devam edeceğiz. Çay 1 lira kahve 2 lira. Türkiye'nin Sinan Erdem'den sonra 2'inci büyük kapalı spor kompleksinin inşatı devam ediyor.



'Türkiye Yüzyılı'nın Esenleri' hayırlı olsun diliyorum.




#Tevfik Göksu
#Esenler
#İstanbul
2 saat önce
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