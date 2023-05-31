The Economist'ten 'U' dönüşü: Erdoğan'ın ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor

Mister Kemal’in istifa etmesi için, acaba kaç seçim yenilgisi daha yaşaması gerekiyor? *** Evet, “Ben Kemal” yine gelemedi… Amma velakin, gitmiyor da! Hal böyleyken… İktidar, Bay Kemal’e ne kadar teşekkür etse azdır! *** Bir defa daha kaybettiğini söyleyemiyor bile! Öylesine pişkin ki, sanki kazanmış gibi konuşuyor! *** Kemal Bey’in yere göğe sığdıramadığı Batılı ülkelerde; bir, bilemediniz iki seçim kaybeden siyasi liderler istifalarını sunup sahneden çekiliyorlar. Ne var ki, Kılıçdarson onları