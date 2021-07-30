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POLİTİKA

THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor

Türk Hava Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Kurumumuz tarafından operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" denildi.

Haber Merkezi DHA
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
Marmaris'te orman yangını.

THK, bazı basın yayın organlarında başta Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarına açıklamayla cevap verdi. THK'dan yapılan yazılı açıklamada THK'nin tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahale edildiği belirtildi.

  • Açıklamada "Kamu yararına çalışan kurumumuzun, gerçeğe aykırı şekilde hareket edilmesi ve kamuoyunun yanıltılması kabul edilemez bir durumdur. Milletimizi derinden üzen orman yangınlarıyla topyekün mücadele edilirken, asılsız iddialarda bulunanlar ağır vebal altındadır " denildi.


THK'dan yapılan açıklamanın devamında "Öte yandan, ciğerlerimiz yanarken daha önceden detaylı açıklama yapılmasına rağmen, (görev yapmayan ve yıllık maliyeti 11 milyonu bulan) pilotların işten çıkarılması hususundaki iddiaların ısrarla tekrarlanması en hafif deyimiyle kötü niyetlerin göstergesidir. Bununla birlikte teknisyenlerimiz de halen görevlerine devam etmektedir.

Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde, 3 adet Beriev BE -200 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler, olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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