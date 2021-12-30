THY'den 'Yedi Avrupa ülkesinden yasak geldi' haberine yalanlama

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi" şeklinde servis edilen bir haber bazı internet sitelerinde yer aldı. Haber, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından yalanlandı.

"YASAK GETİRİLMEDİ, SİTEMİZİ TAKİP EDİN"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır."

Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR.



Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır. REKLAM December 30, 2021

GÜNDEM Yedi Avrupa ülkesi Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıkladı

NE OLMUŞTU?

SGHM'ye dayandırılarak yapılan bir haberde, "Yapılan güncelleme kapsamında, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek." denilmişti.