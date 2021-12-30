Gündem THYden Yedi Avrupa ülkesinden yasak geldi haberine yalanlama
İSTANBUL

THY'den 'Yedi Avrupa ülkesinden yasak geldi' haberine yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkenin Türk vatandaşlarına giriş yasağı getirdiği haberi yalanladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THYden Yedi Avrupa ülkesinden yasak geldi haberine yalanlama
Arşiv

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi" şeklinde servis edilen bir haber bazı internet sitelerinde yer aldı. Haber, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından yalanlandı.

"YASAK GETİRİLMEDİ, SİTEMİZİ TAKİP EDİN"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır."

Yedi Avrupa ülkesi Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıkladı
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Yedi Avrupa ülkesi Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıkladı

NE OLMUŞTU?

SGHM'ye dayandırılarak yapılan bir haberde, "Yapılan güncelleme kapsamında, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek." denilmişti.

Koronavirüs pozitifken PCR testleri neden negatif çıkıyor?
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