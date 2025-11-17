Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

12:5017/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Türk Hava Yolları (THY), düzenlendiği kampanyayla yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.

Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.



#avantajlı bilet kampanyası
#thy
#yurt içi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yıl sonuna kadar hangi ilde ne kadar deprem konutu teslim edilecek, son durum nedir?