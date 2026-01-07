Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sefcovic ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sefcovic ile görüştü

17:457/01/2026, Çarşamba
DHA
Bakan Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile görüştü
Bakan Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldi.

AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile görüşen
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Bolat'ın paylaşımı şu şekilde

“Brüksel temaslarımız kapsamında, Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki merkezini ziyaret ederek AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sayın Maros Sefcovic ve heyetiyle bir araya geldik. Avrupa Birliği’nin yeni sanayi politikaları, ekonomik güvenlik tedbirleri ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin süreçleri ele aldığımız toplantıda, ülkemizin bu süreçlerin merkezinde yer alması gerektiğini güçlü biçimde vurguladık. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki köklü ticari ilişkiler, Gümrük Birliği kapsamındaki ortaklığımız ve ülkemizin üretim alanında sahip olduğu yüksek potansiyel dikkate alındığında, AB’nin yeni politika ve düzenlemelerinin Türkiye’yi kapsaması büyük önem taşımaktadır. Türkiye; özellikle otomotiv sanayi başta olmak üzere, AB firmalarının üretim ve yatırım zincirlerinde yer aldığı birçok sektörde stratejik bir üretim ve tedarik merkezi konumundadır. Bu çerçevede, Türkiye ile AB arasındaki entegrasyonun tüm sektörlerde sürdürülmesi gerektiği vurgulanmış; iş birliğinin karşılıklı fayda ve ortak kazanım anlayışıyla güçlendirilerek devam ettirilmesi noktasında görüş birliğine varılmıştır”



