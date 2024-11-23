Ticaret Bakanlığı’ndan kargo dolandırıcılığına karşı SMS uyarısı: Böyle bir talebimiz yok

"Böylece, her bir işlem özelinde vatandaşlarımıza yapılacak bildirim formatı oluşturulmuştur. Aynı düzenlemede Bakanlığımızca yetkilendirilen ve bu bildirimleri yapmakla yükümlü olan posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarına ait iletişim bilgilerinin Bakanlığımız resmi web sayfasında duyurulacağı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 'https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler' linkinde yer alan listeden, vatandaşlarımıza yapılan bildirimlerin ilgili hızlı kargo firması ya da posta idaresinin kurumsal e-posta adresi ya da telefon numarasından yapılıp yapılmadığı, bildirim içerikleriyle birlikte kontrol edilebilmektedir. Sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele noktasında Bakanlığımız çalışmaları son hızla devam etmekte, vatandaşlarımızın güvenliği ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır."