Ticaret dezenformasyonuna kodlu yanıt

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Türkiye’nin İsrail ile ticarete devam ettiğini öne sürdü. Atmaca’nın iddialarına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da konuyla alakalı defalarca açıklama yaptığını dile getirdi.