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Ticaret dezenformasyonuna kodlu yanıt

Ticaret dezenformasyonuna kodlu yanıt

12:2326/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Bakan Uraloğlu, katil İsrail ile ticaretin sürdüğüne ilişkin iddialara yanıt verdi.
Bakan Uraloğlu, katil İsrail ile ticaretin sürdüğüne ilişkin iddialara yanıt verdi.

Katil İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik dezenformasyonlara yanıt veren Bakan Uraloğlu, ticari kodları paylaşarak Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur’un sözlerini hatırlattı.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Türkiye’nin İsrail ile ticarete devam ettiğini öne sürdü. Atmaca’nın iddialarına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da konuyla alakalı defalarca açıklama yaptığını dile getirdi.

625 kodu Filistin’e ihracat


Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur’un ticaret mekanizmalarına ilişkin açıklamasını hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,
"624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin'e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim"
dedi.

Filistinli Bakan tek tek anlatmıştı


Filistinli Bakan el-Amur,
"Filistin pazarının Türk mallarından mahrum kalmamasını sağlayacak mekanizmalar açısından durumu inceledik"
demiş ve bu konuna spesifik bir mekanizma geliştirildiğini açıklamıştı. Ticari mekanizmaya göre işgal altındaki Filistin toprakları, İsrail’e ticaret yasağından muaf tutulmuştu.
Muhammed el-Amur, Türkiye’den gelen ürünlerin sıkı ve kesin prosedürler çerçevesinde Filistin pazarına ulaştığının da altını çizmişti.


#israil
#filistin
#ticaret
#Abdulkadir Uraloğlu

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