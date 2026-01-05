Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Tıkanan yolda hastayı sırtında taşıdı

Tıkanan yolda hastayı sırtında taşıdı

21:175/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yol boyunca yoğun trafik ve hastanın taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yol boyunca yoğun trafik ve hastanın taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da bir vatandaş, kar yağışının etkisi nedeniyle tıkanan yolda hastayı sırtında taşıyarak götürdü.

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastanesi’nden hastasını alan bir vatandaş, trafik nedeniyle tıkanan yolda hastayı sırtında taşıdı.

Kent geneli etkili olan kar yağışının ardından şehir içinde ulaşımda aksamalar baş gösterdi. Bir vatandaş, Dicle Üniversitesi’nden aldığı hastasını uzun süre sırtında taşıyarak götürdü. Yol boyunca yoğun trafik ve hastanın taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.



#Diyarbakır
#Hasta
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Van'da 6 Ocak yarın okullar tatil mi? Son dakika açıklama geldi