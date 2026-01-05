Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastanesi’nden hastasını alan bir vatandaş, trafik nedeniyle tıkanan yolda hastayı sırtında taşıdı.

Kent geneli etkili olan kar yağışının ardından şehir içinde ulaşımda aksamalar baş gösterdi. Bir vatandaş, Dicle Üniversitesi’nden aldığı hastasını uzun süre sırtında taşıyarak götürdü. Yol boyunca yoğun trafik ve hastanın taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.