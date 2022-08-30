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POLİTİKA

TİP vekili Ahmet Şık iktidara tehditler savurdu: AK Parti kapatılacak

Geçen ay kalkışma çağrısında bulunan TİP vekili Ahmet Şık, şimdi de katıldığı canlı yayında milli iradeyi hedef aldı. "Muhalefeti AK Parti'ye ve MHP'ye bırakmayacağız" diyen Şık, "AK Parti kapatılacak" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TİP vekili Ahmet Şık iktidara tehditler savurdu: AK Parti kapatılacak
​TİP vekili Ahmet Şık

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gezi provokasyonu yapıp polise saldıran TİP vekili Ahmet Şık, geçtiğimiz aylarda da "Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak." diyerek kalkışma çağrısında bulunmuştu.

Şimdi de ABD tarafından fonlanan Medyascope'un canlı yayınına konuk olan Şık, milli iradeyi hedef aldı.

Geçmişte, "Türk Devleti katildir, yıkılması gerek" diyen Şık, "AK Parti'ye ve MHP'ye bırakmayacağız o muhalefeti, ki onlar zaten darmaduman olacaklar." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ KAPATILACAK"

İktidardan 'suç örgütü' olarak bahseden Şık, "Suç örgütü olan yapıdan bahsediyoruz yargılanacaklar. Temiz olanlar, suça bulaşmayanlar Meclis'te kalmaya devam etsin. AK Parti bu nedenle kapatılacak ya." diye konuştu.

TİP vekili Ahmet Şık iktidara tehditler savurdu: AK Parti kapatılacak
OYNAT 00:27
TİP vekili Ahmet Şık iktidara tehditler savurdu: AK Parti kapatılacak
Geçen ay kalkışma çağrısında bulunan TİP vekili Ahmet Şık, şimdi de katıldığı canlı yayında milli iradeyi hedef aldı. 'Muhalefeti AK Parti'ye ve MHP'ye bırakmayacağız' diyen Şık, 'AK Parti kapatılacak' dedi.

"SİYASİ PARTİ KILIĞINA GİRMİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ"

Şık, skandal açıklamasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti bir siyasi parti muamelesi görmeyecek, suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler."

TİP vekili Ahmet Şık'tan kalkışma çağrısı
GÜNDEM
TİP vekili Ahmet Şık'tan kalkışma çağrısı

TİP vekilleri köprüye pankart asmak için polisin üzerine yürüdü
OYNAT 01:39
TİP vekilleri köprüye pankart asmak için polisin üzerine yürüdü
Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve HDP'den istifa ettikten sonra TİP'e geçen Ahmet Şık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne izinsiz pankart astı. 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankartı indirmeye çalışan polislerle milletvekilleri arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından o anların görüntülerini paylaşarak, 'Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz' dedi.
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