TİP vekili Ahmet Şık iktidara tehditler savurdu: AK Parti kapatılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gezi provokasyonu yapıp polise saldıran TİP vekili Ahmet Şık, geçtiğimiz aylarda da "Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak." diyerek kalkışma çağrısında bulunmuştu.

Şimdi de ABD tarafından fonlanan Medyascope'un canlı yayınına konuk olan Şık, milli iradeyi hedef aldı.

Geçmişte, "Türk Devleti katildir, yıkılması gerek" diyen Şık, "AK Parti'ye ve MHP'ye bırakmayacağız o muhalefeti, ki onlar zaten darmaduman olacaklar." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ KAPATILACAK"

İktidardan 'suç örgütü' olarak bahseden Şık, "Suç örgütü olan yapıdan bahsediyoruz yargılanacaklar. Temiz olanlar, suça bulaşmayanlar Meclis'te kalmaya devam etsin. AK Parti bu nedenle kapatılacak ya." diye konuştu.

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"SİYASİ PARTİ KILIĞINA GİRMİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ"

Şık, skandal açıklamasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti bir siyasi parti muamelesi görmeyecek, suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler."

GÜNDEM TİP vekili Ahmet Şık'tan kalkışma çağrısı