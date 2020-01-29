TMBB Başkanı talimat verdi: Meclis'te depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı TMBB Başkanı talimat verdi: Meclis'te depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli arasında Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Haber Merkezi 29 Ocak 2020, 10:28 Son Güncelleme: 29 Ocak 2020, 10:46 AA