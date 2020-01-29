Gündem TMBB Başkanı talimat verdi Mecliste depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
ANKARA

TMBB Başkanı talimat verdi: Meclis'te depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

TMBB Başkanı talimat verdi: Meclis'te depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli arasında Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Meclis'te depremzedelere yardım kampanyası başlatıldı.
Meclis'te depremzedelere yardım kampanyası başlatıldı.

Meclis Başkanı Şentop'un talimatıyla düzenlenen yardım kampanyasına ilişkin duyuru yazısı, Meclis İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın imzasıyla milletvekillerine, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun imzasıyla da personele gönderildi.

  • Söz konusu duyuruda, Cumhurbaşkanlığı tarafından AFAD Başkanlığınca koordine edilmek üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığı anımsatılarak, kampanyaya katılmak isteyenler için Halkbank'ta hesap açıldığı belirtildi.

Kampanyaya göre, yardımda bulunmak isteyen milletvekilleri ve Meclis personeli, Halkbank TBMM Şubesi'nde açılan hesaba para yatırabilecek. Toplanan yardımlar, AFAD Başkanlığının belirlediği hesaba aktarılacak.

Kaçak yapılar mercek altına alınıyor: Yıkılıp, ceza kesilecek!
EKONOMİ
Kaçak yapılar mercek altına alınıyor: Yıkılıp, ceza kesilecek!

Hedef yine Aramco

Hedef yine Aramco

​Husi milisler Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi.
Ben bir gün açsamsen nasıl tok yatabilirsin!

Ben bir gün açsam
sen nasıl tok yatabilirsin!

Anadolu İrfanı, 5'inci bölümünde önemli bir soruya cevap arıyor.
Deprem vergilerimiz nereye harcandı?

Deprem vergilerimiz nereye harcandı?
Daha 1 yaşındaydı

Daha 1 yaşındaydı

​"Bir rüya gibi şokunu üzerimizden atamadık."
Artık mümkün değil!

Artık mümkün değil!

​Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek'teki Stav Dergisi'ne mülakat verdi.
Koronavirüs aşısı!

Koronavirüs aşısı!

​İki ülke çalışmalar için harekete geçti.

Boydak'lara<br>kötü haber

Boydak'lara
kötü haber

Yöneticilerine ilişkin FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti.
Asla kabul edilemez

Asla kabul edilemez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turu dönüşü açıklama yaptı.
Muhabirimiz<br>o binada!

Muhabirimiz
o binada!

​Burası ne Japonya ne de Endonezya...
Gizemli hayırsever bu kez Elazığ'da

Gizemli hayırsever bu kez Elazığ'da

Depremzedelerin yüzünü güldürdü.
Yarına dikkat

Yarına dikkat

​Meteorolojiden çok sayıda bölge için uyarı.
Vicdansızlık!

Vicdansızlık!

Deprem bölgesinde kiralar iki katına çıktı.
4. kattan<br>balkona düştü

4. kattan
balkona düştü

Evde yalnız bırakılan çocuğun mucize kurtuluşu.
Barış değil<br>işgal planıdır

Barış değil
işgal planıdır

​AK Parti Sözcüsü, Trump'ın Kudüs planına ilişkin açıklama yaptı.
Bir hata<br>bu hale getirdi

Bir hata
bu hale getirdi

​İstanbul'un göbeğinde görenler gözlerine inanamadı.
Sanki kıyamet<br>orada kopmuş

Sanki kıyamet
orada kopmuş

​İçişleri Bakanı Soylu, Çevrimtaş Köyü ziyaretini anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.