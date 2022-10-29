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POLİTİKA

TOGG Otomobil Fabrikası'nın ruhsatı: Gururla attığım en özel imza

TOGG Otomobil Fabrikası işletme ruhsatına da kavuştu. Ankara’daki Türkiye Yüzyılı Vizyan Belgesi toplantısının ardından Bursa’ya dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG Otomobil Fabrikası’nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı imzaladı. Başkan Aktaş, "Gururla attığım en özel imza" notuyla ruhsatın fotoğrafını paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
TOGG Otomobil Fabrikasının ruhsatı: Gururla attığım en özel imza
Togg'un fabrika açılışı için hazırlıklar tamam.

Gemlik ilçesinde 883 bin 28 metrekare ıçak alan 236 bin 605 metrekare kapalı alanda Elektrikli Otomobil Üretimi için kurulan fabrikanın ruhsatı da imzalanmış oldu. 28 Ekim tarihli 3879 nolu ruhsat fabrikanın resmi olarak çalışmasına imkan sağlıyor.

Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün
GÜNDEM
Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün

İHA


Başkan Aktaş ruhsatı imzaladı

Togg’un Gemlik Kampüsünün resmi açılışına saatler kala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ruhsatın fotoğrafını paylaştı Aktaş şunları kaydetti:

  • "Ankara dönüşü ayağımızın tozuyla gururla attığım en özel imza. TOGG Fabrikamızın ruhsatı hayırlı olsun."

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap
FOTOĞRAF 15
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Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan yerli otomobil için heyecan dorukta.
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Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde TOGG seri üretime geçecek.
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TOGG'un üretileceği fabrika 27 Aralık 2019'da belli olmuştu. Elektrikli üretim için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuruldu.
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Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.
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Peki, TOGG kaç para olacak? Aracın özellikleri neler? Piyasaya ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...
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1) TOGG PROJESİ NE?
Türkiye’nin otomobilini üretme projesi son yılların en gözde konularından biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2017’de Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB tarafından bu projenin gerçekleştirileceğini açıkladı.
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2) NE ZAMAN ÜRETİME BAŞLANIYOR?
TOGG, Cumhuriyetin 99’uncu yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime başlayacak.
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3) NEREDE ÜRETİLİYOR?
TOGG Bursa’nın Gemlik ilçesindeki dev fabrikada üretilecek. Tesisin açılışı 29 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Fabrikanın temelleri 18 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan fabrikadan çıkan C-SUV ve C-SEDAN araçlar ön gösterimde sergilenmişti.
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4) FİYATI NE KADAR OLACAK?
TOGG'un en çok fiyatı merak ediliyor. Yetkililer fiyat konusunda bugüne kadar net bir açıklama yapmazken rekabetçi bir fiyat olacağını ifade ediyorlardı. Bugün piyasada C-SUV TOGG’a muadil araçların fiyatlarının 800 bin TL ila 1 milyon TL arasında olduğu ifade ediliyor. Mart 2023'te satışa çıkması bekleniyor.
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5) KAÇ FARKLI ARAÇ TASARLANIYOR?
TOGG, C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, C-MPV modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak.
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6) NE KADAR ARAÇ ÜRETİLECEK?
Tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon aracın üretimi hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şirketin 2023 yılı hedefinin 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek olduğunu söyledi.
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7) ÜRETİM SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?
TOGG otomobillerin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan’da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.
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8) TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NE?
Tamamen elektrikli olacak TOGG, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Otomobillerin 300+ ve 500+ kilometre menzilli modeller ile satışa sunulması bekleniyor. Otomobil, yazılımındaki güncellemeleri 4G5G bağlantısı ile uzaktan alabilecek. 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
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9) ELEŞTİRİLER NE?
Proje duyurulduktan sonra yerlilik oranı hakkında eleştiriler ortaya atılmıştı. Projenin fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Türk firmalarına ait. Üretim sürecinde yabancı paydaşlarla da birlikte hareket edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta yaptığı açıklamada üretim sürecindeki yerlilik oranına ilişkin şunları söylüyordu:

\"Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak.\"

Ayrıca TOGG’un seri üretim fabrikasının açılışı da ayrı bir polemiğe sebep oldu. Bakan Varank, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e de davetiye gönderdiklerini söyledi. CHP ve İYİ Parti tarafı davete katılmayacaklarını bildirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TOGG’un Türkiye’yi gururlandıran özel bir girişim olduğunu söylerken, “Bu davet, şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şirket yönetiminin siyasi parti liderlerine davetiye konusunda, bakandan davetiye gitmesi konusunda bir telkini olduğunu ifade ederken, “Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. 'Bir araç tanıttılar, bu aracı ne zaman üretecekler, hani bu araç' diye açıklamaları oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan bir daveti kendine yediremiyorsa gidip bakanlıkların da kapısına dayanmaması lazım\" diye konuştu.
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10) TOGG İSMİ NEREDEN GELİYOR?
TOGG Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun kısaltması. Aslında ilk etapta satışa çıkacak isme henüz karar verilmediği için otomobil bu marka adı ile anılıyordu. TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş marka isminin beğenilme oranının yüzde 70’in üzerinde olduğunu ifade ediyordu.
Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap
Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olan TOGG'un açılışı için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde fabrika açılışı gerçekleşecek. Peki, TOGG kaç para olacak? Aracın özellikleri neler? Piyasaya ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...


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​'Satranç ustası hassasiyetiyle 2053-2071 vizyonlarının temelini atıyoruz'

Gemlik'te tarihi gün.

Vizyonu birlikte inşa edelim.

TOGG Otomobil Fabrikası'nın ruhsatı.

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