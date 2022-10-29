TOGG Otomobil Fabrikası'nın ruhsatı: Gururla attığım en özel imza

9) ELEŞTİRİLER NE?

Proje duyurulduktan sonra yerlilik oranı hakkında eleştiriler ortaya atılmıştı. Projenin fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Türk firmalarına ait. Üretim sürecinde yabancı paydaşlarla da birlikte hareket edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta yaptığı açıklamada üretim sürecindeki yerlilik oranına ilişkin şunları söylüyordu:



\"Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak.\"



Ayrıca TOGG’un seri üretim fabrikasının açılışı da ayrı bir polemiğe sebep oldu. Bakan Varank, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e de davetiye gönderdiklerini söyledi. CHP ve İYİ Parti tarafı davete katılmayacaklarını bildirdi.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TOGG’un Türkiye’yi gururlandıran özel bir girişim olduğunu söylerken, “Bu davet, şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık” ifadelerini kullandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şirket yönetiminin siyasi parti liderlerine davetiye konusunda, bakandan davetiye gitmesi konusunda bir telkini olduğunu ifade ederken, “Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. 'Bir araç tanıttılar, bu aracı ne zaman üretecekler, hani bu araç' diye açıklamaları oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan bir daveti kendine yediremiyorsa gidip bakanlıkların da kapısına dayanmaması lazım\" diye konuştu.