Tokat'ta vahşet: Yavru köpeklerini birbirlerine bağlayıp öldürdüler

Tokat'ta vahşet: Yavru köpeklerini birbirlerine bağlayıp öldürdüler

00:1827/09/2025, Cumartesi
DHA
Ölü köpeklerin yanında canlı yavrular da bulundu.
Ölü köpeklerin yanında canlı yavrular da bulundu.

Tokat'ta bir evin bahçesinde ip ile birbirine bağlanmış ve boğulmuş halde üç yavru köpek bulundu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde, bir evin bahçesinde ip ile birbirine bağlanmış ve boğulmuş halde 3 yavru köpek bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde meydana geldi. Tokat’ta üniversite öğrencisi Alperen Sarıkaya, ailesi ile birlikte ilçeye bağlı Karaşeyh köyündeki evlerine gitti. Sarıkaya, evlerinin bahçesinde köpek sesleri duydu. Seslerin olduğu tarafa giden Sarıkaya, 3 yavru köpeğin ip ile birbirlerine bağlanarak boğulduğu, yanlarında ise 3 canlı köpek yavrusunu gördü. Hayatta olan 3 köpeği bulundukları yerden alan Sarıkaya, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.



