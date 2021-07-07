Tosuncuk'un bulaşıkçılık döneminden iş arkadaşı konuştu: Onu tanıyanlar bu işi tek başına yaptığına inanmıyor Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da teslim olan, ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, 10 yıl önce bir eğlence mekanında bulaşıkçılık yaptığı ortaya çıktı. O dönem aynı iş yerinde birlikte çalışan Kemal Çetin, Aydın’ın maddi durumunun hiç iyi olmadığını ifade ederek, "Biz de kendi aramızda ona destek olmak için bir miktar para toplayıp yardımcı olduk. Bir kiralık ev tuttuk" dedi.

Haber Merkezi 07 Temmuz 2021, 11:14 Son Güncelleme: 07 Temmuz 2021, 11:17 DHA