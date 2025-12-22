Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 kişi yaralandı

İskenderpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 8 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.