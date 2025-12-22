Yeni Şafak
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 kişi yaralandı

16:1722/12/2025, Pazartesi
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 8 kişi tedavi altına alındı.

İskenderpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 8 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kavgaya ait görüntüler çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.





