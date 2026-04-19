Trabzon'da korku dolu anlar: Çığ altında kalmaktan son anda kurtuldular

Büyük Harman Yaylası’na gitmekte olan 4 kişinin bulunduğu araç, Geçitli mevkiinde yoldan geçiş yaptığı sırada üzerlerine gelen çığın altında kaldı. Seyir halindeki aracın bir kısmı çığ altında kalırken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan inmeyi başardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.