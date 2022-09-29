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TRABZON

Trabzon'da otomobilin devrilmesi sonucu ikisi çocuk dört kişi öldü

Trabzon'un Arsin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden ikisi çocuk dört kişi öldü

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Haber Merkezi İHA
Trabzonda otomobilin devrilmesi sonucu ikisi çocuk dört kişi öldü
Trabzon'da otomobilin devrilmesi sonucu ikisi çocuk dört kişi öldü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden ikisi çocuk dört kişi öldü

Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı 31 ADS 672 plakalı otomobil, ilçenin Yanbolu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Emine Güngörmüş (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerce araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü Mehmet Güngörmüş (30), İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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