Trabzon'da otomobilin devrilmesi sonucu ikisi çocuk dört kişi öldü.

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Beşiktaş'ın yıldızı derbi öncesinde sakatlandı: Tüm planlar bozuldu!

Beşiktaş'ta hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde üzücü bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda yeni sezonun en dikkat çeken oyuncularından biri olan Kévin N'Koudou, milli takımdaki sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.