Trabzon'da seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu hayatını kaybetti

Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan galip ayrıldı. Sonucun netleşmesinin ardından yurdun dört bir yanında kutlamalar başladı.

Silahla kutlama yapacaktı, kendini vurdu

O kutlamalardan birinin adresi de Trabzon oldu. Trabzon'un Sürmene ilçesinde Yeniay Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Yakup Hendemoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun, Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hendemoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.







