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Trabzon'da seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu hayatını kaybetti

Trabzon’un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini silah atarak kutlamak isterken tutukluk yapan tabancası ile yanlışlıkla kendini vuran şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13:40 . 29/05/2023 Pazartesi
IHA
71 yaşındaki Yakup Hendemoğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

71 yaşındaki Yakup Hendemoğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan galip ayrıldı. Sonucun netleşmesinin ardından yurdun dört bir yanında kutlamalar başladı.

Silahla kutlama yapacaktı, kendini vurdu

O kutlamalardan birinin adresi de Trabzon oldu. Trabzon'un Sürmene ilçesinde Yeniay Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Yakup Hendemoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun, Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hendemoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



#Yakup Hendemoğlu
#Trabzon
#Sürmene
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