Trabzon'dan sonra şimdi de Artvin: Hopa açıklarında bulunan insansız deniz aracına ilişkin Vali Ergün'den açıklama

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Trabzon'da bulunan aracın aynısı

Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.

"Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir insansız deniz aracı olabileceğini tahmin ediyoruz"

Vali Turan Ergün, Kemalpaşa ilçesi sahilinde konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Geçen hafta Trabzon açıklarında rastlanan insansız deniz aracının aynısının bugün Hopa açıklarında tespit edildiğini belirten Ergün, "Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir insansız deniz aracı olabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

SAS komandolarından oluşan ekip imha edecek

Ergün, Sahil Güvenlik Komutanlığının gerekli emniyet tedbirlerini aldığını ifade ederek, "Deniz Kuvvetlerine bağlı SAS komandolarından oluşan bir ekibimiz İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Buraya gelip, inceleyip imha edecekler." diye konuştu.

Ekibin olay yerine hava kararmadan ulaşması durumunda imha işleminin bugün, aksi durumda ise yarın gerçekleştirileceğini anlatan Ergün, "Biz deniz aracında patlayıcı madde varmış gibi değerlendirip, orada imha ediyoruz. Genel teknik bu şekilde." ifadelerini kullandı.

"Giriş-çıkışlar yasaklandı"

Vali Ergün, bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını yineleyerek, Sahil Güvenlik ekiplerinin cismin çevresinde güvenlik hattı oluşturduğunu, 3,5 mil mesafede giriş-çıkışların yasaklandığını ve balıkçıların bölgeye yaklaştırılmadığını kaydetti.

Karadeniz'in farklı bölgelerinde zaman zaman benzer cisimlerin görülebildiğini belirten Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece bizim sahillerimizde değil, Batı Karadeniz'de de görüldü. Orta ve Doğu Karadeniz'in her bölgesinde benzer durumlar yaşanabiliyor. Böyle bir cisimle karşılaştıklarında özellikle sabah saatlerinde ilk denize çıkan balıkçılar daha çok rastlayabiliyor. Yaklaşmadan, dokunmadan hemen Sahil Güvenliğimize veya 112'ye haber vermelerini istiyoruz."







