|
Gündem

Trafiğe çıkacaklar dikkat: İstanbul'da yoğunluk yüzde 90'ı gördü

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu artarken, toplu taşıma araçları ve duraklarda kalabalıklar oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, trafik saat 18.00 itibariyle yüzde 90'a ulaştı.

18:02 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 18:02 - 2/11/2023 Perşembe
AA
İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Beykoz'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, köprünün her iki yönünde yoğun trafik gözleniyor.

Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Pendik ve Kartal'da aralıklı hafif yağış etkili oluyor. TEM Otoyolu Sancaktepe ve Ümraniye mevkilerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru trafik yoğunluğu artıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu çift yönlü yoğun

Avrupa Yakası'nda Avcılar ve Beylikdüzü'nde hafif sağanak görülürken, D-100 kara yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Sultangazi, Bayrampaşa, Esenler, Fatih ve Bahçelievler'de etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.


Yollarda biriken sular trafikte güçlük çekilmesine neden olurken, bazı motosiklet sürücüleri yol kenarlarına park ederek yağışın hafiflemesini bekliyor.

Yağışın daha az etkili olduğu Ayvansaray, Halıcıoğlu, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde D-100 kara yolunda trafik çift yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu Hasdal, Nurtepe Viyadük, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılımında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy ile Beşiktaş arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar ağır ilerliyor.

Zeytinburnu, Güngören ve Bahçelievler'de hafif yağış görülüyor. D-100 kara yolunun bu mevkilerinden Edirne istikametine giden sürücüler yoğun trafikle karşılaşıyor.

Kentte toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor. Bazı tramvay, otobüs ve metrobüs ulaşım noktalarında kalabalıklar oluştuğu görülüyor.

#İstanbul
#sağanak
#YAĞIŞ
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ekim enflasyon oranları yüzde kaç oldu 2023? Kira artış oranı...