Trafikte korku dolu anlar: Seyir halindeki halk otobüsü yandı

Trafikte korku dolu anlar: Seyir halindeki halk otobüsü yandı

22:479/12/2025, Salı
DHA
Yanan otobüste hasar meydana geldi.
Yanan otobüste hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta özel halk otobüsü, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otobüsteki yolcular panik halinde dışarıya çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde özel halk otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Otobüsten dumanlar yükselirken, o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kozlu sahil yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 HO 8031 plakalı özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen sebepten dolayı alev aldı. Otobüsten yayılan duman ise yolu kapladı. Otobüsteki yolcular, panik yaşarken dışarıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın nedeniyle trafik bir süre durduruldu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.



#Zonguldak
#Özel Halk Otobüsü
#Yangın
