Trakya Üniversitesi 3.3 milyon Euro ile en yüksek bütçeli iş birliği projesine imza attı

Trakya Üniversitesi’nin bugün internet sitesinden yayımlana bir haberine göre 3.3 milyon Euro ile en yüksek bütçeli iş birliği projesine imza atıldığı duyuruldu.

Trakya Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu “Cross-Border Regions Collaborate for Blue Growth: Blue Growth Collabs (Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları)” isimli projenin imza töreni Türk ve Bulgar yetkililerin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Mali büyüklüğü bakımından tek seferde fonlanan ilk proje

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından desteklenen ve işlevselliği nedeniyle bütçesi 2 milyon 855 bin 247 Euro'dan 3.3. milyon Euro'ya çıkarılan proje; bütçesi, mali büyüklüğü ve faaliyet kapsamı bakımından tek seferde fonlanan ilk proje olma özelliğini taşıyor.

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İki ülkenin doğasının sürdürülebilir bir şekilde korunmasına katkı sağlayacak proje kapsamında Trakya Üniversitesi’ne; Su Kirliliği İzleme Laboratuvarı, Su Ekosistem Laboratuvarı ve Su Kültürü ve Biyoteknoloji Laboratuvarı ile su, toprak ve hava analizlerinde veri toplama işlevinde kullanılmak üzere bir Araştırma Teknesi kazandırılacak.

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INTERREG–IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısı programı kapsamında Bulgaristan’ın Burgaz şehrinden Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ve Akad N. Zelinski Yüksekokulu ortaklığında “Cross-Border Regions Collaborate for Blue Growth: Blue Growth Collabs (Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları)” isimli projeyi hayata geçiren Trakya Üniversitesi, çevrenin koruması ve geliştirilmesi adına önemli bir adım atıyor. Projenin imza töreni, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın çevrimiçi katıldığı imza törenine Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emre Atılgan, Teknoloji Transfer Merkezi Müdür Yrd. Öğr. Gör. Serdar Özer ve Öğr. Gör. Burcu Ören Özer ile proje ortakları ve Avrupa Birliği yetkilileri katıldı.

Törene proje ortakları ve Avrupa Birliği yetkilileri katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı: Proje Her İki Ülkeye de Büyük Kazanım Sağlayacak

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı imza töreninde yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir projede yer almaktan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Suyun korunması ve iyileştirilmesinin stratejik olarak önemine değinen ve bu kapsamda iki ülkenin böyle bir projede yer almasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaymakcı, “Proje sadece teknik olarak değil entelektüel kapasitesiyle de su havzalarının korunmasına etki yapacak. Başladığımız projeyle birlikte süren iş birliğinin proje sona erdikten sonra da devam etmesini ve bölge için kalıcı bir etki yaratmasını umuyorum. Avrupa Birliği rehberliğinde gerçekleştirilecek projenin iki ülkeye çok büyük kazanım sağlayacağına olan inancım tam.” diye konuştu.

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İş birliği beraber çalışma kültürünü getirecek

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu projenin gelecek nesillere sağlıklı bir dünya ve yaşanılabilir bir çevre bırakma açısından oldukça önemli olduğunu belirterek “Çevre ve su sadece bizim değil, evlatlarımızın ve bütün insanlığın malıdır. Bu yüzden bu projeyi çok önemsediğimiz gibi projenin üniversitemizin Balkanlarda uluslararasılaşma misyonumuza da değer katacağını düşünüyoruz. önemsiyoruz. Komşumuzla yapacağımız bu iş birliği beraber çalışma kültürünü getirecek ve pek çok farklı çalışmaya da öncülük edecektir. Bu projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk de Türkiye ve Bulgaristan’ın su kaynaklarında örnek uygulamaların gerçekleşeceği projenin, çevre bilincini geliştirmek adına çok önemli olduğunu belirterek Edirne Lisesi olarak bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Proje Kapsamında Trakya Üniversitesi’ne Son Teknolojik Ekipmanlarla Donatılı Üç Adet Laboratuvar Kazandırılacak

Koordinatörlüğünü Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’ın, yöneticiliğini ise Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emre Atılgan’ın üstlendiği projede çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması adına bölgesel ve sınır ötesi düzeyde iş birliği yapılacak. 1 milyon 384 bin Avro tutarında altyapı ve AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı projede, ayrıca ortak araştırma metodolojilerinin geliştirilmesi adına proje ortaklarının araştırma altyapıları güçlendirilecek. Proje dâhilinde Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi binasına ek olarak 450 metrekarelik bir alana son teknolojik ekipmanlarla donatılı Su Kirliliği İzleme Laboratuvarı, Su Ekosistem Laboratuvarı ile Su Kültürü ve Biyoteknoloji Laboratuvarı kurulacak. Ayrıca, Edirne’de su, toprak ve hava analizlerinde veri toplama işlevinde kullanılmak üzere bir Araştırma Teknesinin de alınacağı proje kapsamında Edirne Lisesi’nde, bilimsel yöntemlerin çeşitliliğini deneyimlemek ve araştırmacılarla etkileşim kurulmasına olanak sağlayacak bir Sanal Laboratuvar da hizmete sunulacak. Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.

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