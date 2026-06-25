Trendyol deprem bölgesindeki 200 bin çocuğu 'Dedektif Reptır' filmi ile buluşturuyor

Trendyol, “Yanınızdayız” projesi kapsamında depremden etkilenen 11 ilde yaşayan 200 bin ilkokul çağındaki öğrenciyi, “Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim” filmiyle buluşturacak.
Proje ile depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklar kültür ve sanatla buluşurken, yaz tatiline de neşeli bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 11 ilde yürütülecek proje 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sona erecek. Öğrencilerin Sisay’ın (Sinema Salon Yatırımcıları Derneği) desteği ile sinemalardan teslim alacakları biletler, proje kapsamındaki illerde faaliyet gösteren ve projeye katılan sinema salonlarında ilgili süre boyunca geçerli olacak.
Birlikte gülmenin peşinde bir macera
“Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim”, kaybolan Gülme Taşı’nı bulmak için maceraya atılan Dedektif Reptır ve arkadaşlarının hikâyesini konu alıyor. Herkesin yeniden gülümseyebilmesi için çıkılan yolculukta dostluk, dayanışma ve umut gibi değerleri merkezine alan film, eğlenceli anlatımıyla çocukları keyifli bir maceraya davet ediyor.
Filmin sevilen kahramanı Dedektif Reptır’a, bulmacaları çözme konusundaki becerisiyle Pisis ve ekibin beyni Misis eşlik ediyor. Bu üçlü çıktıkları eğlenceli yolculukta çocuklara paylaşmanın, birlikte hareket etmenin ve mutluluğu çoğaltmanın önemini anlatıyor.