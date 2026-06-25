Trendyol deprem bölgesindeki 200 bin çocuğu 'Dedektif Reptır' filmi ile buluşturuyor

Okullar yaz tatiline girerken Trendyol ’un Yanınızdayız projesi, deprem bölgesinde yer alan 11 ildeki çocuklara yönelik bir projeyi hayata geçirdi . “Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim” filminde geçerli olacak 200 bin sinema bileti öğrenciler tarafından ücretsiz olarak Sisay’ın (Sinema Salon Yatırımcıları Derneği) desteği ile sinemalardan teslim alınabilecek.

Proje ile depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklar kültür ve sanatla buluşurken, yaz tatiline de neşeli bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 11 ilde yürütülecek proje 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sona erecek. Öğrencilerin Sisay’ın (Sinema Salon Yatırımcıları Derneği) desteği ile sinemalardan teslim alacakları biletler, proje kapsamındaki illerde faaliyet gösteren ve projeye katılan sinema salonlarında ilgili süre boyunca geçerli olacak.

Birlikte gülmenin peşinde bir macera

“Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim”, kaybolan Gülme Taşı’nı bulmak için maceraya atılan Dedektif Reptır ve arkadaşlarının hikâyesini konu alıyor. Herkesin yeniden gülümseyebilmesi için çıkılan yolculukta dostluk, dayanışma ve umut gibi değerleri merkezine alan film, eğlenceli anlatımıyla çocukları keyifli bir maceraya davet ediyor.

Filmin sevilen kahramanı Dedektif Reptır’a, bulmacaları çözme konusundaki becerisiyle Pisis ve ekibin beyni Misis eşlik ediyor. Bu üçlü çıktıkları eğlenceli yolculukta çocuklara paylaşmanın, birlikte hareket etmenin ve mutluluğu çoğaltmanın önemini anlatıyor.



