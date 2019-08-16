Gündem Trump 20 mil sözü verdi
ANKARA

Trump 20 mil sözü verdi

Türkiye, Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlayacak barış koridoru için çalışmalarını hızlandırırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın Türkiye’ye 20 mil (32 km) sözü olduğunu açıkladı. Bu söz, PKK’dan arındırılmış 35-40 km derinliğinde bir güvenli bölge isteyen Türkiye’nin de taleplerine yakın. Ancak ABD’nin şimdiye kadar sözlerini tutmadığı ve Ankara’yı hep oyaladığı biliniyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ortak devriye faaliyeti
Ortak devriye faaliyeti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin henüz detaylandırılması gereken birçok konu olduğunu belirterek, bir oyalama sürecine tahammülümüzün olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Nabeela Tunis ile toplantı öncesi ikili uluslararası işbirliği protokolu imzaladı.

Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye sınırında ABD ile tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, teknik ve istihbari düzeydeki çalışmalardan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kendisinin açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, “Ön mutabakatın bir başlangıç olduğunu söyledik” diyerek, şöyle devam etti:

‘İHA’LARIMIZ UÇUYOR

“Henüz daha detaylandırılması gereken birçok konu var. Bunun için müşterek harekat merkezinin kurulmasını kararlaştırdık. ABD’den bu merkezin kurulması için bazı askerlerin gelmekte olduğunu sizler de takip ediyorsunuzdur. İnsansız hava araçlarımız bölgede uçuşlarına başladı. Buralarda tabii ki gözlem noktaları olacak, birlikte devriyeler de gezilecek ama bunlar işin bir detayı. Buradaki amaç bir güvenli bölgenin oluşturulması ve (ABD Başkanı Donald) Trump’ın da burada ‘20 mil sözü’ (32 kilometre) vardır ve bu güvenli bölgeden de YPG ve PKK’lıların çıkartılmasıdır ancak o zaman güvenli bölge olabilir.”

SURİYELİLER DÖNMEK İSTİYOR

Bu bölgenin istikrara kavuşturulması, burada yaşayan kişilerin bölgeye geri gönderilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, başta Suriyeli Kürtler olmak üzere dönmek isteyen Suriyeli mülteci bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu kişilerin orada kendilerini güvende hissetmediğini, terör örgütü YPG/PKK’nın bu kişileri zorla gönderdiğini ifade etti. “Burada başından beri söylediğimiz bir şey var, ABD’nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağıdır” diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

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MÜNBİÇ’TE SÖZLER TUTULMADI

“Maalesef Münbiç’te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. Fırat’ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu. Bunları görüşürken ABD bu teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Geçenlerde de yine tırlarca silahları getirdiler. Burada bir, samimi olmaları gerekiyor, iki, bir oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Başlangıç ilk adım doğru ama bunu nihayete kavuşturmamız gerekiyor. Yapılan ve yapılacak çalışmaların amacı budur.”

  • Nijer’e FETÖ teşekkürü
  • Bakan Çavuşoğlu, Nijerli mevkidaşı Kalla Ankourau ile de biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2013’te ülkeye yaptığı ziyarette bir okul ve hastahane açılması sözü verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, okulun hayata geçmesinden ve hastahane inşaatının tamamlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. “Dostluk Okulu”nu Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) işlettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Maarif Vakfı’na da teşekkür ediyoruz. FETÖ okullarının Maarif Vakfı’na devredilmesi Nijer için de önemli, bizim için de terörle mücadele bakımından çok önemliydi. Bu dayanışmayı Türk milleti hiç bir zaman unutmayacaktır” dedi. Nijer’e terörle mücadele konusunda ihtiyaç duyduğu desteğin verileceğini belirten Çavuşoğlu, “Nijer’i hedef alan Boko Haram, DEAŞ, El-Kaide gibi terör örgütlerini görmezden gelemeyiz” diye konuştu.
  • İlişkilerin gerilmesi fayda sağlamaz
  • Türkiye’nin F-35 programından resmi olarak çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Türkiye çok önemli katkılar sağlamıştır. Bugüne kadar 1,4 milyar dolar civarında para ödemesi yapmıştır. Türkiye’de üretimler halen devam ediyor” dedi. Türkiye’nin S-400 alımından sonra ABD’nin tepki gösterdiğini anımsatan Çavuşoğlu, “Ama karşılıklı anlayış çerçevesinde bu işleri S-400’lerden bağımsız bir şekilde yoluna koyabileceğimizi düşünüyoruz. Aksi taktirde iki ülke de karşılıklı adımlar atar, ilişkiler gereksiz yere gerilir, bunun da kimseye faydası yoktur. Biz bunu tercih etmeyiz ama olumsuz bir tavır takındığı zaman cevabını vereceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca söylemiştir” diye konuştu.

Müşterek merkez mesaisi başladı

  • Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.
  • Dün, Avrupa ABD Kuvvetleri (EUCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyetinin çalışmaların koordinasyonu için Türkiye’ye geldiği açıklandı. Twitty ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret etmelerinin ardından Şanlıurfa’ya giderek Harekat Merkezi’nin kurulumuna ilişkin faaliyetleri koordine etti.
  • TEKNİK DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
  • Güvenli bölgenin tesisinde daha çok teknik gereksinimlerin belirlenmesi ve koordinasyonunun sağlanmasına ilişkin devam eden faaliyetler kapsamında Müşterek Harekat Merkezi’nin faaliyet detayları, Türk ve Amerikan askeri birliklerinin koordinasyonu, Suriye kuzeyinden içlere uzanan güzergahta lojistik mekanizmasının kurulumu, hava sahasının koordinasyonu gibi müşterek harekata ilişkin çok sayıda teknik detayın Twitty nezdindeki heyetlerle yapılacak çalışmalarla netleştirilmesi bekleniyor.
  • ALT YAPI TAMAMLANDI
  • Öte yandan ABD ve Türk askeri heyetleri arasında 4 gündür süren görüşmelerde Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapısının önemli ölçüde tamamlandığı belirtildi. Halen Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar, genel çerçevede sağlanan mutabakat ekseninde devam ederken, mutabakatın detaylandırılmasına ilişkin diplomasi de devam ediyor. Amerikan müttefiki ile ortak çalışma seçeneğini sonuna kadar zorlama kararlılığındaki Türkiye, olası gelişmelere karşı tek başına müdahale seçeneğini de elinde tutmaya devam ediyor.

Güvenli bölge 40 km olmalı
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