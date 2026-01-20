Yeni Şafak
Trump-Şara telefonda görüştü: İşbirliği sürecek

04:0020/01/2026, Salı
20/01/2026, Salı
Donald Trump, Ahmed Şara.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye topraklarının birliğinin ve bağımsızlığının korunmasına vurgu yaptı.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının korunmasının garanti altına alınması gerektiğine vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, "Liderler, DEAŞ ile mücadele konusunda işbirliğini sürdürme konusunda anlaştı" denildi. Açıklamada, "Görüşmede Suriye’ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesi için yeni bir fırsat vermenin önemi vurgulanarak, bir dizi bölgesel konu ele alındı" ifadelerine yer verildi.




