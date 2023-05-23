TTB'liler terör yandaşlarının toplantılarından fırsat bulup üç ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Hatay'da 3 ay önce yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde açıldı.

Son teknoloji cihazlarla hizmet verecek

Tek kat olarak ağır çelikten inşa edilen hastanede 256'sı hekim, bin 44 sağlık çalışanının görev yapacak. En gelişmiş MR ve tomografi cihazları bulunduğu Defne Devlet Hastanesi, açılışın ardından hastalarını kabul etmeye başladı.

TTB'den üç ayda tamamlanan hastaneye ziyaret

Hizmete başlamasının ardından hastaneye giden Türk Tabipleri Birliği temsilcileri burada başhekim ve diğer hekimlerle görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hastanede inşaatın devam ettiği ve yalnızca poliklinik hizmetinin verilebildiği öne sürüldü.

Meslek örgütü kimliğini bir tarafa bırakarak terör yandaşlarının faaliyetlerine destek olan TTB'nin bu paylaşımı tepkilere yol açtı.

Akşener 'sahte temel atma töreni' demişti

Muhalefet de Defne Devlet Hastanesi'ndeki temel atma töreni ile alay ederek gerçek dışı iddialarda bulunmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törene, 'sahte temel atma töreni' diyerek depremzedeler için yapılan çalışmaları hedef almıştı.







