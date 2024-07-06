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Tüm büyükşehirlere akademi

Milli Eğitim Akademisi, 1 Ocak 2025 itibarıyla faaliyete geçecek. Öğretmenlerin uygulama eksikliğini gidermeyi amaçlayan akademi 30 büyükşehirde kurulacak.

Uğur Duyan
04:00 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:38 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, komisyondan geçerek Genel Kurul gündemine alındı. Pek çok düzenlemeyi içeren teklifin yasalaşmasının ardından, Milli Eğitim Akademisi 1 Ocak 2025'te faaliyete geçecek. Akademi, öğretmenlerin uygulama eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, akademinin açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün lağvedileceğini belirtti. Maviş, Milli Eğitim Akademisi'nin 30 büyükşehirde kurulmasının planlandığını ifade etti.


YÖK İLE ÇALIŞACAK

Maviş, akademide uygulama öğretmeni olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılacak karşılıklı iş birliği çerçevesinde üniversitelerden eğitimcilerin görevlendirileceğini belirtti. Maviş, "Ayrıca kurumun kendi öğretmenleri arasından öncelikle başöğretmenler, başöğretmenler temin edilemediği takdirde uzman öğretmenler, son kademede ise en kıdemli öğretmenlerden eğitimci arkadaşlar seçilecek" dedi. Öte yandan teklifin yasalaşmasıyla öğretmenlik staj süresi, 96 saatten en az 240 saate çıkarılacak.


#büyükşehir
#Milli Eğitim Akademisi
#öğretmen
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