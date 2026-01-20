Tüm seçenekler masada: ABD, İran'a karşı bölgeye yığınak yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçtiğimiz hafta İran’daki protestolarla ilgili olarak “Tahran rejiminin idamları durdurduğunu” söylemesinin askeri operasyon ihtimalini düşürdüğü değerlendirilse de sahada durum ciddiyetini koruyor. Daha önce USS Franklin Roosveelt uçak gemisinin Kızıldeniz’e konuşlandığı bildirilmişti. ABD ordusu tarafından bölgeye gönderilen bir başka uçak gemisi USS Abraham Lincoln de USS Spruance ve USS Michael Murphy savaş gemileriyle birlikte bölgeye yaklaşıyor. Bölge ülkelerindeki ABD üslerinde de hareketlilik yaşanırken, Jerusalem Post gazetesi İsrail kabinesinin önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda askeri operasyonu ciddi bir şekilde ele aldığını aktardı.

BİR HAFTA İÇİNDE BÖLGEDE OLACAK

Jerusalem Post gazetesinin verdiği bilgiye göre, USS Abraham Lincoln uçak gemisi, eşlik eden USS Spruance ve USS Michael Murphy savaş gemileriyle birlikte Pasifik Okyanusu’ndan Endonezya ile Malezya Malacca Boğazı’ndan geçerek Hint Okyanusu’na ulaştı. Gazete gemilerin 5 gün ila bir haftalık bir süre içinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sorumluluk alanına girmesi bekleniyor.

ORTADOĞU’DA HAREKETLİLİK

USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Hint Okyanusu’na girmesiyle eş zamanlı olarak ABD’nin Ortadoğu ve Asya-Pasifik’teki askeri üslerinde de hareketlilik görülüyor. Jerusalem Post’un verdiği bilgiye göre, ABD ordusuna ait 12 adet F-15 savaş uçağı geçtiğimiz günlerde Ürdün’deki ABD üssüne ulaştı. Yine Birleşik Krallığın denizaşırı topraklarından biri olan Hint alt kıtasının güneyindeki Britanya Hint Okyanusu Toprakları Adası’ndaki Diego Garcia hava üssüne de ABD’ye ait savaş uçaklarının ulaştığı aktarıldı. Trump’ın geçtiğimiz çarşamba günü İran’a askeri operasyon emri vermesi bekleniyordu ancak ABD basınında yer verilen haberler, bölgedeki Arap ülkeleri ve İsrail’in operasyon yapılmaması yönündeki ısrarı nedeniyle operasyon ertelenmişti. Pentagon da daha önce Basra Körfezi, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’e konuşlanan uçak gemilerinin ve savaş uçaklarının son dönemde Venezuela ile yaşanan gerilim nedeniyle Karayiplere kaydırılmış olması yüzünden operasyon için yeterli kuvvete sahip olunmadığını öne sürerek operasyonun ertelenmesini talep etmişti.

İSRAİL SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü kabine üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı açıklanırken, ana konulardan birinin İran’a yönelik askeri operasyon olduğu belirtiliyor. Jerusalem Post’a konuşan İsrailli yetkililer, Tel Aviv’de bütün seçeneklerin ciddi olarak masada olduğunu öne sürdü. İsrail ve ABD, temmuz ayında İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. İsrail tarafının yeni saldırılara karşı çıkmasının temel sebebinin bölgede İran’ın temmuz ayındaki gibi düzenleyeceği muhtemel füze saldırılarına karşı yeterli korumayı sağlayacak askeri imkanların bulunmaması olduğu ifade ediliyor. Buna karşılık, ABD ordusunun bölgeye yeni kuvvetler göndermesinin ardından Tel Aviv’de de askeri seçeneğin ciddi olarak konuşulduğu vurgulanıyor.

3 bin 700 polis yaralandı

Tahran’da 28 Aralık’ta başlayıp tüm ülkeye yayılan protestolar sürecinde ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi olmayan rakamlar verilirken, İran hükümetinden de resmi rakamlar gelmeye başladı. Mehr haber ajansına bilgi veren İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında 3 bin 700’den fazla polisin yaralandığını söyledi. Azizi, olaylarda Emniyet güçlerine ait 2 bin 200'den fazla araç, 250'den fazla okul ve 300 caminin zarar gördüğünü aktardı. Tesnim haber ajansı ise 11 Ocak’ta ölen polis sayısını 111 olarak açıklamıştı.







