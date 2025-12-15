Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev'den yangınlarla mücadele mesajı: Birlikte önleyebiliriz

TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev'den yangınlarla mücadele mesajı: Birlikte önleyebiliriz

18:3015/12/2025, Pazartesi
G: 16/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED)
Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED)

Türkiye, yangınlarla mücadelede kurtarmadan önce önlemeye odaklanan uluslararası bir standart için adım attı. Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED), koordinasyonunda 17 Aralık’ta Bursa’da düzenlenecek Uluslararası Yangın Zirvesi öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan Genel Başkan Mehmet Hüsrev, kamu, özel sektör ve toplumun iş birliğiyle risklerin azaltılabileceğini ifade etti.

Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED)'in ev sahipliğinde 17 Aralık’ta gerçekleştirilecek Uluslararası Yangın Zirvesi öncesi İstanbul'da basın toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mehmet Hüsrev, zirvenin amacı ve yangınlara karşı geliştirilen yeni yaklaşımı paylaştı. Hüsrev, yangınların artık sadece müdahale edilmesi gereken bir afet değil, önlenmesi gereken toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı.

“Birlikte Önleyebiliriz”

Zirvenin ana teması “Birlikte Önleyebiliriz” olarak belirlendi. Amaçlarının deneme-yanılma yöntemine başvurmadan, doğru uygulamaları ilk seferde hayata geçirerek faciaların önüne geçmek olduğunu vurgulayan Hüsrev,
"Bu olaylarla karşılaşmamayı daha ön plana çıkarıyoruz. Günümüz dünyasının uygar toplumları gibi teknolojiyi yerinde ve zamanında kullanarak bu tür olayları engellemeyi hedefliyoruz"
dedi.
Yangın konusunun yalnızca itfaiye ve müdahale ekiplerinin değil, kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Hüsrev,
“Gelişmiş toplumlar artık yangınla mücadelede kurtarmayı değil, önlemeyi önceliyor”
dedi.

“Kamu, özel sektör ve toplum aynı ekosistemde buluşmalı”

Yangınla mücadelede tek taraflı bir yaklaşımın yeterli olmayacağını belirten TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, bu alanda güçlü ve bütüncül bir ekosistem kurulması gerektiğini vurguladı. Hüsrev, bu ekosistemin; yangınla mücadele ekipmanlarını üreten özel sektör, denetim görevini üstlenen kamu kurumları ve yangın riskiyle doğrudan karşı karşıya olan vatandaşlardan oluşması gerektiğini söyledi.

Hüsrev, üreticilerin standartlara uygun ve güvenilir ekipmanlar üretmesinin, denetleyici kurumların ise kamu yararını ön planda tutarak titiz bir denetim yapmasının zorunlu olduğunu ifade etti.
Toplumun eğitimli ve bilinçli bireylerden oluşmasının yangın riskini ciddi şekilde azaltacağını belirten Hüsrev, “
Herkes sorumluluğunu alırsa, çağımızın en büyük mağduriyetlerinden biri olan yangınların önüne geçebiliriz”
dedi.

Çarpıcı veri: Yangınların büyük bölümü elektrikten kaynaklanıyor

Basın toplantısında ayrıca yangınların temel sebepleri ve çözüm yolları ele alındı. TÜMBİFED Enerji ve Altyapı Komisyonu Başkanı Enver Yurttaş, istatistiklere göre yapısal yangınların yüzde 60–80’inin elektrik kaynaklı olduğunu ifade etti ve bu tür yangınların etkili önlemlerle büyük ölçüde engellenebileceğini söyledi. Küçük bir kablo gevşemesinin bile ciddi termal risklere yol açabildiğini belirterek teknik detaylara dikkat çeken Yurttaş,
"Sadece bir nötr kablosunun gevşemesi, ufacık bir direncin günlerce 900 dereceye kadar ısınmasına sebep olabiliyor. Bu durum, bir senfoni orkestrası gibi yapının birden fazla noktasında aynı anda yangın başlatabiliyor. Enerji kaynağı kesilmediği sürece bu yangını söndürmek neredeyse imkansız hale geliyor"
ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yangın Zirvesi’nin de bu anlayışla önemli bir farkındalık oluşturacağını aktaran Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) yetkilileri, organizasyonun hem ulusal hem uluslararası düzeyde etkili ve kalıcı çıktılar üretmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

#TÜMBİFED
#yangın zirvesi
#yangınlarla mücadele
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: 2. dönem ara tatil ne zaman yapılacak, tarihler açıklandı mı?