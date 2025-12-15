TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev'den yangınlarla mücadele mesajı: Birlikte önleyebiliriz

Basın toplantısında ayrıca yangınların temel sebepleri ve çözüm yolları ele alındı. TÜMBİFED Enerji ve Altyapı Komisyonu Başkanı Enver Yurttaş, istatistiklere göre yapısal yangınların yüzde 60–80’inin elektrik kaynaklı olduğunu ifade etti ve bu tür yangınların etkili önlemlerle büyük ölçüde engellenebileceğini söyledi. Küçük bir kablo gevşemesinin bile ciddi termal risklere yol açabildiğini belirterek teknik detaylara dikkat çeken Yurttaş,

"Sadece bir nötr kablosunun gevşemesi, ufacık bir direncin günlerce 900 dereceye kadar ısınmasına sebep olabiliyor. Bu durum, bir senfoni orkestrası gibi yapının birden fazla noktasında aynı anda yangın başlatabiliyor. Enerji kaynağı kesilmediği sürece bu yangını söndürmek neredeyse imkansız hale geliyor"