Tunceli’de Dağ Sarımsağı kaçakçılığı: 557 bin TL idari para cezası kesildi

10:109/10/2025, Perşembe
IHA
557 bin TL idari para cezası kesildi
Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirilirken şüpheli şahsa 557 bin lira ceza kesildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Doğayı korumak, geleceğe nefes olmaktır" anlayışıyla çevreye ve biyolojik çeşitliliğe yönelik suçların önlenmesi için tüm kurumlarla azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Olay, Tunceli Çemişgezek ilçesi Anıl Köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan kırsal alanda, koruma altında olan Dağ Sarımsağı’nın kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından toplandığı ve araçla bölgeden uzaklaştığı yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgedeki bütün güzergahlar kapatıldı ve kapsamlı bir takip, şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli araç yakalanırken, araçta yapılan aramada 5 çuval içerisinde yaklaşık 200 kilogram Dağ Sarımsağı ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs yakalanarak, hakkında ’Doğal dengeye zarar verme’ suçundan 557 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tunceli’ye özgü Dağ Sarımsağı, ticari amaçla satılması veya doğadan bilinçsiz ve zamansız toplanması sebebiyle tehdit altında bulunan endemik türler arasında yer alıyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Doğayı korumak, geleceğe nefes olmaktır" anlayışıyla çevreye ve biyolojik çeşitliliğe yönelik suçların önlenmesi için tüm kurumlarla azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



#Tunceli
#dağ sarımsağı
#kaçakçılık
