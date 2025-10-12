Yeni Şafak
Tunceli'de gecenin sessizliğini bozan fırtına

Tunceli'de gecenin sessizliğini bozan fırtına

23:3512/10/2025, Pazar
IHA
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü de yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü de yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Tunceli'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tunceli’de etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından uyarılarda bulunulan Tunceli’de sağanak ve fırtına etkili oluyor. Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, gecenin sessizliğini bozarken bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı zamanla çok bulutlu, aralıkla sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçmesi; yağışların Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl, çevreleri ile Adıyaman’ın kuzeyinde ve doğusunda (Kahta, Gerger, Sincik, Çelikhan) yerel olmak üzere kuvvetli yağış tahmin edilmektedir" denildi.



