Tunceli'de gecenin sessizliğini bozan fırtına

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından uyarılarda bulunulan Tunceli’de sağanak ve fırtına etkili oluyor. Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, gecenin sessizliğini bozarken bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı zamanla çok bulutlu, aralıkla sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçmesi; yağışların Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl, çevreleri ile Adıyaman’ın kuzeyinde ve doğusunda (Kahta, Gerger, Sincik, Çelikhan) yerel olmak üzere kuvvetli yağış tahmin edilmektedir" denildi.