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ANKARA

Türk askerlerinden Gine ordusuna eğitim

Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından Gine Ordusu personeline, "Yakın Muharebe", "Araç Emniyeti", "Çabuk Atış "ve "İleri Sürüş Teknikleri" eğitimleri verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk askerlerinden Gine ordusuna eğitim
Türk askeri ve Gine askeri

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Özel Kuvvetler personelleri tarafından Gine Ordu personellerine "Yakın Muharebe", "Araç Emniyeti", "Çabuk Atış "ve "İleri Sürüş Teknikleri" alanında verdikleri eğitim anlarına ait videoyu paylaştı.

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