Türk askerlerinden Gine ordusuna eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Özel Kuvvetler personelleri tarafından Gine Ordu personellerine "Yakın Muharebe", "Araç Emniyeti", "Çabuk Atış "ve "İleri Sürüş Teknikleri" alanında verdikleri eğitim anlarına ait videoyu paylaştı.
Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından 05-27 Haziran tarihleri arasında Gine Ordusu personeline, "Yakın Muharebe", "Araç Emniyeti", "Çabuk Atış "ve "İleri Sürüş Teknikleri" eğitimleri verildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/QV7Wjs1qmm
Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından 05-27 Haziran tarihleri arasında Gine Ordusu personeline, "Yakın Muharebe", "Araç Emniyeti", "Çabuk Atış "ve "İleri Sürüş Teknikleri" eğitimleri verildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/QV7Wjs1qmm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2021