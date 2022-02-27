Gündem Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
ANKARA

Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi ile Karadeniz'deki Türk bayraklı gemilerin 'ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni, en üst düzey olan 3'e çıkarıldığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
Türk gemilerinin güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak; Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'e çıkartılmıştır.
Gerek Türk bayraklı gerekse Türk sahipli gemilerimiz uzaktan izleme sistemlerimiz ile takip edilmekte olup, gemilerdeki sistemlerin kapatılmaması ve acil durumda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması ve bölgede ilgililer tarafından yapılan seyir uyarılarının takip edilmesi önemlidir" denildi.

DHA

'ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK OLMADI'

Bölgedeki Türk gemilerinin güvenliğinin birinci öncelik olduğu vurgulanarak, "Bu bölgedeki limanlarda 7'si Türk bayraklı olmak üzere toplam 22 Türk sahipli gemide 271 Türk denizcimiz bulunmakta olup yaşanan süreçte, başta gemi insanlarımız olmak üzere bölgedeki gemilerimizin güvenliği birinci önceliğimiz durumundadır.
Gemilerimiz ile yapılan görüşmelerde şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığı teyit edilmiştir. Bölgedeki gemilerimizden alınan bilgilere göre Ukrayna limanlarında operasyonlar durmuş vaziyette ancak Rus limanlarında elleçleme faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türk denizlerinde bulundu

Türk denizlerinde bulundu

Petrol ve doğal gazın yerini alacak.
Yerleşim yeri yakınına isabet etti

Yerleşim yeri yakınına isabet etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy'i arayıp can kayıpları için başsağlığı diledi.

Elon Musk, internet erişimini sağlayan Starlink uydu servislerini Ukrayna için aktifleştirdi.
Bugün kandil

Bugün kandil

Miraç Kandili bu gece idrak edilecek.
Ruslara kalsa İstanbul'u bile isterler

Ruslara kalsa İstanbul'u bile isterler

​Trump: Ben tekrar başkan olsaydım bu korkunç felaket asla yaşanmazdı.

​Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazırız.

​Rus askerlerin şaşkınlığı telsiz konuşmalarına yansıdı.

​40 bin askerden oluşan Mukabele Kuvveti, Doğu Avrupa'ya konuşlanacak.

Rus saldırılarının 3. gününde sokak çatışmaları yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.