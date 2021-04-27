Türk düşmanı PKK sempatizanı Kati Piri'nin AP üyeliği bitti

Eski AP (Avrupa Parlamentosu) Türkiye Raportörü Kati Piri, PKK terör örgütünü savunan açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyordu. Türkiye karşıtı söylemlerde bulunan Piri'nin AP (Avrupa Parlamentosu) üyeliğinin bittiği ifade edildi. Piri'nin siyasi kariyerini bundan sonra Hollanda'da sürdüreceği belirtildi.
Demirtaş ve Dündar'la fotoğrafları var
2014 senesinin Temmuz ayından beri Hollanda'da İşçi Partisi Milletvekili olan Piri, Eski HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile sık sık aynı fotoğraf karesinde yer alıyordu. Piri, aynı zamanda MİT TIR'ları davasında yargılanan Can Dündar ile fotoğraflarını da paylaşıyordu.
"Demirtaş ve Kavala serbest bırakılsın" demişti
Hem Demirtaş'ın hem de Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden Piri, Türkiye'de bulunan demokratlara destek vermek üzere konuşmayı sürdüreceğini ifade etmişti. Piri, uluslararası dayanışmanın sınırlarının olmadığını aktarmıştı. 22 Aralık 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda, Avrupalı yargıçların konuştuğunu ifade eden Piri, suçsuz olmasına rağmen Demirtaş'ın 4 senedir tutuklu bulunduğuna ve hemen serbest bırakılması gerektiğine dair neticeye varıldığını kaydetmişti.
- Piri, çok sayıda hayatın mahvolduğunu ve çok fazla acı çekildiğini ileri sürerek, aynı zamanda ciddi derecede adaletsizlik yaşandığını iddia etmişti. HDP'yi (Halkların Demokratik Partisi) savunan Piri, Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.
Soylu'dan tepki gelmişti
Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Piri'nin çirkin istekleriyle yaşlanacağını dile getirmişti. Soylu, söz konusu isteklerin hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.
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