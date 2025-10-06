Türk Kızılay: Gazze’de acilen ateşkes ilan edilmeli

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Acilen ateşkes ilan edilmesi gerekiyor. Gazze’ye insani yardımın şartsız ve koşulsuz olarak hızlı ve güvenli geçişine izin verilmelidir. Son iki yılda fazlasıyla acı çeken sivillerin korunması için mümkün olan tüm tedbirler artık acilen alınmalıdır. Sivillerin bekleyecek zamanı kalmadı” dedi.





Yılmaz, Gazze’de yaşananları şöyle özetledi:

“Son iki yıldır Gazze’de siviller, insanın dayanma sınırlarını zorlayan bir yaşam mücadelesi veriyor. Ölüm, zorla yerinden edilme ve her gün biraz daha yok edilen bir onur… İnsanlık burada, adeta içi boşaltılmış bir kelimeye dönüştü. On binlerce aile parçalandı; nice insan sevdiklerinden ayrı düştü, kimileri hâlâ yakınlarının nerede olduğunu bile bilmiyor. Çocuklarını nasıl doyuracağını bilemeyen anneler, defalarca yerinden edilen hastalar, yıkıntıların arasında toz içinde ama hâlâ ayakta kalan aileler… Gazze’de yaşananlar, insanlığın vicdanında derin bir yara olarak kalacak.”

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Türk Kızılay, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü insani yardım operasyonlarını kesintisiz sürdürdüğünü duyurdu. Kurum, iki yılda toplam 17 bin 681 ton insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Yardımlar arasında gıda kolileri, un, konserve gıda, hijyen malzemeleri, ilaç, giyim, ambulans ve jeneratörler yer aldı. Yardımların büyük bölümü AFAD koordinasyonunda “İyilik Gemileri” ile taşındı; sınırların kapalı olduğu dönemlerde ise yerel tedarik yöntemiyle dağıtımlar devam etti.





“Türk Kızılay aşevleri, saldırılar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalsa da Gazze’nin kuzey ve güneyinde günlük 21 bin kişilik kapasiteyle sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 7,7 milyon öğün sıcak yemek ulaştırıldı. Ayrıca temiz suya erişimin bulunmadığı bölgelerde tankerlerle yaklaşık 1,6 milyon litre içme suyu dağıtıldı.

“Kızılay’ın kurban konserve modeliyle hazırladığı yaklaşık 77 bin adet konserve, Mısır ve Ürdün üzerinden Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kızılay ayrıca, 1 Ekim 2025’ten itibaren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine altı ay boyunca ilaç, tıbbi sarf, personel ve işletme giderleri desteği sağlayarak Gazze’deki 150 binden fazla kişinin sağlık hizmetine erişimini güvence altına aldı.”

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Gazze operasyonunun sürdürülmesini mümkün kılan tüm bağışçılara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Gazze’de bugün dağıttığımız her gıda kolisinde, her sıcak yemekte, her damla suda bir bağışçımızın izi var. Çocuklarının elini bırakmayan annelere, yaralı hastalara, yıkıntıların arasından umutla çıkan ailelere ulaşan her yardımda Türk halkının kalbi var. Bu dayanışma, insanlık onuruna sahip çıkmanın en anlamlı ifadesi. Türk halkının bu eşsiz desteği, umudun yeniden filizlenmesini sağlıyor. Her bir bağışçımıza, insanlığın sesi oldukları için yürekten teşekkür ediyorum.”







