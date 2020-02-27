Gündem Türk ve Rus heyetlerinin Ankaradaki İdlib müzakereleri sona erdi
ANKARA

Türk ve Rus heyetlerinin Ankara’daki İdlib müzakereleri sona erdi

Türk Rus heyetlerinin Ankara’daki İdlib müzakereleri sona erdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Soçi anlaşmasının tam olarak atfedilen önem vurgulandı. Türkiye bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi İHA
Türk ve Rus heyetleri
Türk ve Rus heyetleri

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda Ankara'da yaptığı görüşmelerde, Türk tarafı, bölgede bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

Türk ve Rus heyetleri, Ankara'da Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek, İdlib'deki durumu görüştü. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinde, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı yetkilileri yer aldı.

Rus tarafında ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentiev, askeri ve istihbarat birimlerinin temsilcileri hazır bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, heyetler arası görüşmelerde, İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı.

  • Türk heyeti, bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini Rus tarafına belirtti. Bu amaçla, sahada atılması gereken adımlar üzerinde duruldu ve Soçi Anlaşması’nın tam olarak uygulanmasına atfedilen önem, Türkiye tarafından kayda geçirildi.

Görüşmede, insani durumun felaket halini almasının ve olası bir kitlesel göçün engellenmesinin lazım geldiği vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.

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