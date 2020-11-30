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Gündem Mustafa Sarıgülün ekibi harekete geçti CHPli 20 vekil istifa edebilir
POLİTİKA

​Türkiye Değişim Partisi'ni kuracak Mustafa Sarıgül'ün ekibi harekete geçti: CHP'li 20 vekil istifa edebilir

Mustafa Sarıgül'ün ekibi harekete geçti: CHP'li 20 vekil istifa edebilir

Eski Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye Değişim Hareketi’nin (TDH) kurucusu Mustafa Sarıgül’ün yeni parti kurma hazırlıkları sürerken bomba bir iddia gündeme düştü. TDH’nin A takımında da yer alan Sarıgül’e yakın isimlerin, yeni kurulacak partiye katılmaları için 20’den fazla CHP’li milletvekili ile ayrı ayrı görüştüğü öne sürüldü. Sarıgül’ün ekibinin bu görüşmelerdeki “Bize katıl” teklifine, bazı milletvekillerinin “olur” dediği ve CHP’den istifa etmek için yeni partinin kurulmasını beklediği de kaydedildi.

Haber Merkezi Diğer
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Hareketi’nin (TDH) kurucusu Mustafa Sarıgül'ün başında bulunduğu TDH’nin Kurucular Kurulu, ilk toplantısını 17 Kasım’da Ankara'da gerçekleştirdi.

Kurulacak olan yeni partinin programı, tüzüğü ve yol haritasının ele alındığı toplantının ardından TDH, 26 Kasım’da ise Genişletilmiş Bölge Toplantısı’nın ilkini Kahramanmaraş’ta yaptı.

Sarıgül, peş peşe yaptığı toplantılarına devam ederken siyasi temaslara da hız verdi.

'20'DEN FAZLA VEKİLLE GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; TDH’nin A takımında da yer alan Sarıgül’e yakın isimlerin, yeni kurulacak partiye katılmaları için 20’den fazla CHP’li milletvekili ile ayrı ayrı görüştüğü iddia edildi. Sarıgül’ün ekibinin bu görüşmelerdeki “Bize katıl” teklifine, bazı milletvekillerinin “olur” dediği ve CHP’den istifa etmek için yeni partinin kurulmasını beklediği de ileri sürüldü.

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"24 HAZİRAN" PROVASI MI?

Sarıgül’ün CHP’den en az 20 milletvekilini yeni partisine transfer ederek TBMM’de grup kurmak için gereken 20 milletvekili sayısını yakalamak için uğraştığı ve daha önceden CHP’de bir arada çalıştığı isimlerden bu konuda destek istediği de öne sürüldü. Söz konusu iddialar, akıllara 24 Haziran Genel Seçimini getirdi. Seçim öncesinde CHP'li 15 milletvekili, İYİ Parti'ye geçiş yapıp İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurmasını sağlamış ve seçime katılmasını kesinleştirmişti.

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'UZAK DURUN' TALİMATI

Öte yandan, CHP Genel Merkezi’nden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, parti yönetiminin Sarıgül’ün hareketi ile ilgili olarak milletvekillerine, “Uzak durun” talimatı verdiği ileri sürülüyor.

PARTİ ARALIK'TA KURULACAK

Mustafa Sarıgül'ün partisinin adının Türkiye Değişim Partisi (TDP) olarak belirlendiği ve aralık ayı içinde kurulacağı iddia ediliyor.

Mustafa Sarıgül parti kuruyor
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Mustafa Sarıgül parti kuruyor
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