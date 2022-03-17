Gündem Türkiye deniz taşımacılığıyla İsrail, Libya ve Lübnandan turist çekecek
HATAY

Türkiye deniz taşımacılığıyla İsrail, Libya ve Lübnan'dan turist çekecek

Hatay Deniz Otobüsü İşletmesinin mayıs sonunda faaliyetlerine başlaması planlanırken limandan ilk aşamada KKTC'ye, gelecek dönemde de İsrail, Libya ve Lübnan'a yolcu taşımacılığı planlanıyor. Hudut kapısı ilan edilen Hatay Deniz Otobüsü Limanı sayesinde uluslararası mega yatların da bölgeye gelmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Türkiye deniz taşımacılığıyla İsrail, Libya ve Lübnandan turist çekecek
Türkiye deniz taşımacılığıyla İsrail, Libya ve Lübnan'dan turist çekecek.

Deniz hudut kapısı da ilan edilen Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesinin mayıs sonu itibarıyla seferlerine başlaması planlanırken bölgeden ilk olarak KKTC'nin Magosa Limanı'na, gelecek dönemde de İsrail, Libya ve Lübnan'ın da aralarında olduğu ülkelere yolcu taşınacak.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan ve 1 Nisan'da başlayacak "Expo 2021 Hatay" sürecinde önem taşıyan HADO Projesi'ne ilişkin basın turu düzenlendi.

Burada verilen bilgiye göre, Hatay'ın ticaret ve turizm merkezi yapılması amacıyla planlanan HADO'nun temeli 2020 yılında atıldı. Projeyle bu bölgeye uluslararası standartlarda liman yapıldı ve bu sayede Türkiye'nin uluslararası deniz ulaşımının canlandırılması amaçlandı.

HADO Limanı'na, 100 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde rıhtım inşa edilirken burası 500 groston altı teknelere uygun inşa edildi.

Limanda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen, denizcilik sektörüne ait tüm güvenlik gereklilikleri yerine getirildi. Tesis, Cumhurbaşkanı Kararı ile deniz hudut kapısı olarak da ilan edildi.

Tesiste Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda gerekli fener ve diğer donanımlar temin edildi, sertifika şartları yerine getirildi ve terminalin gümrüklü saha ilan edilmesi için gereken işlemler de gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok, limanın şu anda uluslararası yolcu taşımacılığına hazır hale geldiğini söyledi. HADO ile ilk aşamada KKTC'nin Magosa Limanı'na stratejik amaçlarla bu ülke bayrağıyla düzenli olarak yolcu taşınacağını belirten Ok, sonraki aşamada da Akdeniz'de İsrail, Libya ve Lübnan'a sefer düzenlenmesinin planlandığını bildirdi. Ok, KKTC'de yaklaşık 100 bin Hataylı yaşadığı bilgisini vererek, bu nedenle HADO'nun önem taşıdığını dile getirdi.

"Maraş nedeniyle Magosa'yı tercih ettik"

Ok, seferlerin başlaması için Akdeniz'deki dalga mevsiminin bitmesinin beklendiğine işaret ederek, "Mayıs sonu itibarıyla Akdeniz'de dalga mevsimi bitecek. Böylece bu taşımacılık bölgede başlayacak." dedi. Magosa seferlerinin 5 saat süreceğini aktaran Ok, şöyle konuştu:

"Maraş'ın açılmasıyla ilgili planlamalar bitti. Maraş'ın turizme açılmasıyla bizim trafiğimiz beklediğimizin üstünde artacak. Onun için Magosa'yı seçtik. Magosa artık eski güzel günlerine dönmek için Maraş'ın turizme açılmasını bekliyor. Devlet bununla ilgili her şeyi yaptı."

Gidilen ülkelerden de Hatay'a turist beklediğine dikkati çeken Ok, "Bölgenin bütün yolcu trafiğini analiz ettik. Dini amaçlı seyahat için Hatay'a, Gaziantep'e gelen Katolik, Ortodoks, Yahudi inancına sahip çok sayıda insan olduğunu belirledik. Bölgede Saint Pierre Kilisesi çok önemli bir dini merkez. Burada hac görevlerini yerine getirdiklerini düşünüyorlar. Sezonluk, 6 ay için 100 bin yolcu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ok, limanın hudut kapısı olması nedeniyle gümrük işlemleri için 80 metrelik mega yatların da buraya yanaşmasını öngördüklerini belirterek, Akdeniz'deki uluslararası mega yatları bölgeye beklediklerini kaydetti.

10 liraya bulunuyor 50 bin liralık zarar veriyor
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Sivas'ta Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 1200'lü yılların başında Kızılırmak üzerine yaptırılan Eğri Köprü ile yine aynı dönemde yapılan eski adıyla 'Gürcü Hüseyin Köprüsü' olarak da bilinen Kesik Köprü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalı yazıların hedefi haline geldi. Yetkililer tarafından defalarca silinmesine rağmen tarihi eserlerin üzerine sprey boyayla yazılar yazılmaya devam ediliyor. Köprülerin genelde iç duvarlarına yazılan yazılar tarihi dokuya zarar veriyor. Yaklaşık 10 liraya alınan sprey boyaların tarihi köprülerden silinmesinin maliyeti yazının şekil ve büyüklüğüne göre 5 ile 50 bin lira arasında değişiyor.
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SCÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Tuztaşı, 10 liraya alınan bir sprey boyanın tarihi dokuya hem manevi hem de maddi olarak büyük zarar verdiğini belirterek, \"Tarihi yapıtlarımız toplum kültürünü yansıtan örneklerdir. Tarihi yapının korunmasında yazılan yazılar kimsenin dikkatini çekmiyor olabilir. Ancak özellikle duvar yazıları meselesi restorasyon aşamasında ciddi maliyetlere sebep oluyor. Herhangi bir tarihi esere yazılan yazının temizlenmesi ciddi bir maliyet farkı ortaya koyabilir. Bu konuda çocuklara ve gençlere bilinç kazandırılması gerekiyor. Bu tip tarihi yapılar şehrin kültürüne ahenk katan eserlerdir. Belki bu yazılar 5 saniyede yazılabiliyor ancak bunların silinmesi ise çok daha kapsamlı ve sistemli bir restorasyonu gerektiriyor. Ayrıca bu yazılar silinirken de yapıya farklı bir zarar verilmesine de yol açabiliyor\" dedi.
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Bu yazıların uzun süre tarihi dokuda kaldığını söyleyen Doç. Dr. Tuztaşı, \"Yazılarda farklı boyalar da kullanılıyor. Normal bir duvar örgüsünde ya da bezemeli dokularda 10-15 kat arasında bir temizleme maliyet farkı oluyor. Yazının boyutu ve yazılan yerin durumuna göre silinmesi 5 bin lira, 10 bin lira, hatta 50 bin lirayı bulabiliyor. Boyanın tarihi dokuya nasıl bir sızma yaptığı da önemli. Gençliğin getirdiği heyecanla yazılan bu yazılar, tarihi dokuya büyük ölçüde zarar veriyor. Tarihi yapılarımızı korumalıyız. Onlara daha insani yaklaşmalıyız. Bunlar kuşaktan kuşağa geçmiş önemli eserlerimizdir. Daha erken yaşlarda çocuklarımıza bu konuyla ilgili eğitimler verilmelidir. Bu tip eserlerin kültürümüzdeki yeri ve önemi anlatılmalıdır\" diye konuştu.
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10 liraya bulunuyor 50 bin liralık zarar veriyor
Sivas'ta Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Kızılırmak üzerine 1200'lü yıllarda yaptırılan Tarihi Eğri Köprü ve 1213 yapımı Kesik Köprü sık sık sprey boyalı yazıların hedefi oluyor. Görevlilerce her defasında silinmesine ve uyarılara rağmen tarihi eserlere sprey boyayla yazı yazma alışkanlığı bitmiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Tuztaşı, 10 liraya alınan bir sprey boya yazısını tarihi dokudan temizlemenin maliyetinin yaklaşık 50 bin lirayı bulduğunu söyledi.

'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
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Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan \"1915 Çanakkale Köprüsü\"nün yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.<br>
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\"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559`u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalıştı.<br>
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.<br>
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Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.<br>
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.<br>
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Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" 1915 Çanakkale Köprüsü`nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.<br>
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Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.<br>
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'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece ışıklandırmayla beraber güzel görüntüler oluşuyor.


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