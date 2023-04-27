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Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den algı operasyonu: Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etti

Yeşiller Partisi'nin Türkiye karşıtlığıyla bilinen eski Eş Başkanı ve Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik rengini belli etti.

12:39 . 27/04/2023 Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu - Cem Özdemir

Kemal Kılıçdaroğlu - Cem Özdemir

Türkiye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı
Cem Özdemir
, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik rengini belli etti.

Türkiye karşıtı tavrıyla bilinen Özdemir, Alman basınından RND'ye verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesini istediğini açıkça dile getirdi.

Yeşiller üyesi Özdemir, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'na desteğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun zaferini istedi

Açıklaması Spiegel tarafından aktarılan Özdemir, şöyle konuştu:

Muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferi, 'demokrasiye dönüşün yolunu açacaktır.'

Algı operasyonu: Oylar manipüle edilebilir

Türkiye seçimlerine yönelik algı oluşturmaya çalışan Özdemir, 'olası oy manipülasyonundan' endişeli olduğunu söyledi.

Cem Özdemir, Kılıçdaroğlu için 'fırsatlar' gördüğünü anlatırken, seçimin sonucunun 'her zamankinden daha açık' olduğunu savundu.

1,5 milyon Türk oy kullanabilecek

Öte yandan, Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon Türk seçmeninin oy kullanma hakkına sahip olduğu belirtildi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Almanya'da kurulan sandıklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 65 oranında oy çıktı.

Erdoğan'ın en yakın rakibi Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 22 düzeyinde kaldı.


#Cem Özdemir
#Almanya
#Kemal Kılıçdaroğlu
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