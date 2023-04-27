Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den algı operasyonu: Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etti

, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik rengini belli etti.

, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik rengini belli etti.

Türkiye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı

Türkiye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı

Açıklaması Spiegel tarafından aktarılan Özdemir, şöyle konuştu:

Cem Özdemir, Kılıçdaroğlu için 'fırsatlar' gördüğünü anlatırken, seçimin sonucunun 'her zamankinden daha açık' olduğunu savundu.