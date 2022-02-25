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POLİTİKA

Türkiye düşmanlarıyla art arda görüşmeler: Ekrem İmamoğlu ile Kati Piri bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye karşıtlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü. Piri, İmamoğlu için, "Yükselen popülizm ortasında umut işareti" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye düşmanlarıyla art arda görüşmeler: Ekrem İmamoğlu ile Kati Piri bir araya geldi
Kati Piri - Ekrem İmamoğlu

Bir dönem Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü olarak görev yapan ve açıklamalarıyla sık sık Türkiye'yi hedef alan Hollandalı siyasetçi Kati Piri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Güvenlik Konferansında bir araya geldi.

TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA ART ARDA GÖRÜŞMELER

Piri, İmamoğlu için, "Vatandaşlarının demokratik özlemlerini temsil ediyor ve yükselen popülizm ortasında umut işareti" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, aynı konferasnta Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile de bir araya gelmişti.

Ekrem İmamoğlu Almanya'da Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile görüştü
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Ekrem İmamoğlu Almanya'da Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile görüştü

KATİ PİRİ'NİN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI

'Türkiye düşmanı' Piri, geçtiğimiz aylarda Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin internet sitesinde yayımlanan makalesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin desteklenmesi çağrısını yapmıştı. Piri, "Dikkatinizi Türkiye'deki demokratik güçleri desteklemeye çevirin" ifadelerini kullanmıştı.

Piri, 15 Temmuz sonrası sadece bir tweet atarak darbe girişimini "Trajedi" diye nitelendirmişti. Piri, darbe girişiminin üzerinden 2 ay sonra Türk halkına hata yaptığını itiraf ederek, 15 Temmuz'u anlayamadıklarını söylemişti. Piri, "Bu o gece yeterince iyi anlayamadığımız bir gerçeklikti. Türk halkıyla empati yapmayarak hata yaptık" demişti.

Piri, Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiye destek vermiş, attıkları geri adım nedeniyle de rahatsız olmıştu. Bunun "utanç verici bir görüntü" olduğunu belirten Piri, sosyal medya hesabından Osman Kavala'ya özgürlük çağrısında bulunmuştu.

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