Türkiye-İran sınırında çıkan yangına vatandaşlardan müdahale

00:566/09/2025, Saturday
IHA
Yangın bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Hakkari'de İran sınırında yer alan Esendere beldesinin Nerman mezrasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına vatandaşlar müdahale etti, daha sonra yetkililere acil yardım çağrısında bulundu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çıkan yangın korkuya neden olurken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahalede bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesinin İran sınırında yer alan Esendere beldesinin Nerman mezrasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dağlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangını fark eden mezra sakinleri, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye başladı. Yangının hızla büyümesi üzerine bölge halkı, yetkililere acil yardım çağrısında bulundu.



