Türkiye-İran sınırında çıkan yangına vatandaşlardan müdahale

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çıkan yangın korkuya neden olurken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahalede bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesinin İran sınırında yer alan Esendere beldesinin Nerman mezrasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dağlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.