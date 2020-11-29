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Gündem Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizadenin öldürülmesini kınadı
POLİTİKA

Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı. Açıklamada Türkiye'nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bakanlık, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz."

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