Türkiye Sarıkamış'ta 'Şühedanın İzinde': Şehitleri anma programına HDP ve İYİ Parti temsilci göndermedi

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanında buluştu.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AA

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMINA HDP VE İYİ PARTİ TEMSİLCİ GÖNDERMEDİ

Anma programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri, belediye başkanları da katıldı.

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Ancak programa siyasi partilerden İYİ Parti ve HDP temsilci göndermedi, bu durum binlerce kişinin katıldığı etkinlikte büyük tepki çekti.

AA

Mehmetçik, toplanma alanı çevresindeki dağlarda dev Türk bayrakları açtı, fedakar ecdadı anmak için bir araya gelen vefakar gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eski asker kıyafetleri giyen bir grup da yere serdikleri seccadeler üzerinde namaz kılıp şehitleri yad etti.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

BİNLERCE KİŞİ DUALARIN ARDINDAN YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edecek.

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İHA

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapılacak programda, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak.

Bakanlar Kasapoğlu, Akar ve Yanık'ın konuşma yapması beklenen anma etkinliği sonunda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak.

Etkinliğin sonunda SOLOTÜRK, tören alanı üzerinde gösteri yapacak.

İHA

İHA

İHA

FOTOĞRAF 16 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun, esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda 107 yıl önce şehit olan askerleri temsilen, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine İl Özel İdaresi ekiplerince taşınan 200 kamyon karla heykeller yapıldı.<br><br> Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan çalışma, bu yıl \"Karı yorgan edenler\" temasıyla gerçekleştirildi.<br><br> Erzurum, Bayburt, Muş ve Ağrı'daki üniversitelerden öğretim görevlileri ile heykeltıraşlardan oluşan 10 kişilik ekibin hazırladığı kardan heykeller, yarın törenle açılacak.<br><br> Öğretim görevlisi Zengin, şehitleri anmak için her yıl bölgede kardan heykel yapıldığını hatırlatarak, \"Bu yılki kardan heykellerimizin çalışmasında sona geldik. Şu anda arkadaşlarımızla beraber son rötuşları yapıyoruz.\" dedi. Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller tamamlandı 'Karı yorgan edenler': 200 kamyon karla hazırlandı, yarın törenle açılacak Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit asker heykelleri tamamlandı. Heykeller, İl Özel İdaresi ekiplerince taşınan 200 kamyon karla hazırlandı. BiP'te paylaş

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