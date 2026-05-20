Türkiye Sumud için ayakta

İstanbul başta olmak üzere Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, İzmir, Sakarya, Trabzon, Rize, Erzurum, Bursa, Kocaeli, Siirt, Nevşehir ve Çanakkale’de düzenlenen eylemlerde İsrail’e tepki gösterildi, Gazze’ye destek mesajları verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Üsküdar Meydanı’nda düzenlenen eylemde vatandaşlar, “Rotamız Gazze, yükümüz umut” pankartı açtı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sık sık “Nehirden denize özgür Filistin”, “Sumud Filosu onurumuzdur” ve “Gazze’ye selam direnişe devam” sloganları atıldı.

Kahramanmaraş, İzmir, Sakarya, Erzurum ve Trabzon’daki protestolarda konuşan platform temsilcileri, İsrail’in yardım gemilerine müdahalesinin Gazze’ye yönelik dayanışmayı engelleyemeyeceğini ifade etti. Benzer mesajlar Nevşehir, Siirt, Çanakkale, Bursa ve Hatay’daki gösterilerde de öne çıktı. Açıklamalarda, Gazze’deki ablukanın kaldırılması, insani yardım geçişlerinin açılması ve aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.