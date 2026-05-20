Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Türkiye Sumud için ayakta

Türkiye Sumud için ayakta

04:0020/05/2026, Çarşamba
G: 20/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail'in korsan müdahalesi Türkiye genelinde protesto edildi.
İsrail'in korsan müdahalesi Türkiye genelinde protesto edildi.

İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlediği müdahale, Türkiye genelinde geniş çaplı protestolara neden oldu.

İstanbul başta olmak üzere Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, İzmir, Sakarya, Trabzon, Rize, Erzurum, Bursa, Kocaeli, Siirt, Nevşehir ve Çanakkale’de düzenlenen eylemlerde İsrail’e tepki gösterildi, Gazze’ye destek mesajları verildi.

ÜSKÜDAR’DA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Üsküdar Meydanı’nda düzenlenen eylemde vatandaşlar, “Rotamız Gazze, yükümüz umut” pankartı açtı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sık sık “Nehirden denize özgür Filistin”, “Sumud Filosu onurumuzdur” ve “Gazze’ye selam direnişe devam” sloganları atıldı.

DAYANIŞMAYI ENGELLEYEMEZLER

Kahramanmaraş, İzmir, Sakarya, Erzurum ve Trabzon’daki protestolarda konuşan platform temsilcileri, İsrail’in yardım gemilerine müdahalesinin Gazze’ye yönelik dayanışmayı engelleyemeyeceğini ifade etti. Benzer mesajlar Nevşehir, Siirt, Çanakkale, Bursa ve Hatay’daki gösterilerde de öne çıktı. Açıklamalarda, Gazze’deki ablukanın kaldırılması, insani yardım geçişlerinin açılması ve aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.



#Sumud Filosu
#Aktivist
#Gazze
#Protesto
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB 2610 personel alımı başvuru ekranı 2026! GSB 2610 personel alımı başvuruları başladı mı şartları neler? Kontenjan dağılımı