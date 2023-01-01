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Türkiye ve Fransa arasında 'Stratejik Diyalog Toplantısı' yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Fransa arasında ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi, NATO ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili askeri ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere, NATO ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Afra Betül Özdemir
12:45 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fransa-Türkiye

Fransa-Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Fransa arasında ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi, NATO ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Fransa Savunma Bakanlığı heyetleri arasında "Stratejik Diyalog Toplantısı" yapıldığı belirtildi.




Açıklamada, dün Paris'te gerçekleştirilen toplantıya ilişkin,
"İkili askeri ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere, NATO ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur."
ifadesine yer verildi.



#Fransa
#Türkiye
#Stratejik Diyalog Toplantısı
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