Türkiye ve Fransa arasında 'Stratejik Diyalog Toplantısı' yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanışında Emmanuel Macron ve beraberindeki Fransız heyet ile ayaküzeri sohbet etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gülümseten anlarını paylaştı. Erdoğan, Macron'a "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek takılırken Fransa Cumhurbaşkanı ise, "Gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam geleceğim" diyerek yanıt verdi.