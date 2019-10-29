Gündem Türkiyeden İngiltereye Sancaktape Belediye Başkanı Döğücüye saldırı tepkisi
POLİTİKA

Türkiye'den İngiltere'ye Sancaktape Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırı tepkisi

Londra'da PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Diplomatik kaynaklar, "Olaydan rahatsızlığımız İngiltere'nin Ankara Büyükelçisine iletilmiş ve bir daha böyle bir olayın olmaması ve faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü için Türkiye harekete geçti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çirkin saldırıyı anlattı
OYNAT 02:14
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çirkin saldırıyı anlattı
İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polis koruması altında eylem yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere'ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye terör örgütü yandaşları bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı. Döğücü saldırı anını anlattı.

Diplomatik kaynaklardan olaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

  • "Olaydan rahatsızlığımız İngiltere'nin Ankara Büyükelçisine iletilmiş ve bir daha böyle bir olayın olmaması ve faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir."

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yaptığı açıklamada, Uluslararası Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere bulunduğu Londra'da bölücü terör örgütü PKK yanlılarının gösterisine denk geldiğini kaydetti.

PKK yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankartlar taşıdığını ve Türkiye'yi sivilleri öldürmekle suçladıklarını kaydeden Döğücü, "Yalan, iftira ve hakaretlere sessiz kalamazdık, kalmadık da. 'Yalan söylüyorsunuz' diye bağırdım. Üzerimize bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Yanımızda sadece iki polis vardı onlar da çok yetersiz kaldılar." dedi.

Eşi ve danışmanının araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Döğücü, "Şartlar her ne olursa olsun ülkemize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan haksızlıklar karşısında dik durarak doğruyu Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

PKK yandaşları Londra’da Döğücü’ye saldırdı
DÜNYA
PKK yandaşları Londra’da Döğücü’ye saldırdı

PKK YANDAŞLARI AVRUPA'DA TERÖR ESTİRİYOR

PKK yandaşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Avrupa'nın değişik kentlerinde gösteriler gerçekleştirdi.

  • Gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları Belçika'da iki Türk gencini bıçaklarken, Norveç'te de bir kafede oturan Türkler ile içinde küçük bir bebek ve ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırmıştı. Fransa'nın Strazburg kentinde yürüyüş yapan PKK yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk vatandaşlarının üzerine sopalarla yürümüştü.

Ayrıca başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde de Türklerin gittiği camiler ve Türk iş yerleri hedef alınmıştı.

Avrupa ülkeleri, terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen PKK yandaşlarının terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla gösteriler düzenlemesine izin veriyor.

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