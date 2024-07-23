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Türkiye'den İsrail'e UNRWA tepkisi: Terör örgütü olarak nitelendirilmesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımlama çabalarına tepki gösterdi. Açıklamada, "Gazze’deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200’e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail’in, UNRWA’yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez" denildi.

14:54 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 15:00 - 23/07/2024 Salı
AA
İsrail'de, UNRWA'yı "terör örgütü" ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.
İsrail'de, UNRWA'yı "terör örgütü" ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.


'Türkiye UNRWA'ya güçlü desteğini sürdürecek'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"İsrail Parlamentosu'nun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmaları, İsrail'in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşamasıdır. 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan UNRWA, milyonlarca Filistin mültecisine hayati hizmetler sunmaktadır ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesidir. İsrail, UNRWA'yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistin mültecilerinin en temel haklarını ellerinden almak istemektedir. Gazze'deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son 9 ayda 200'e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez. Türkiye, UNRWA'ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu, UNRWA'ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve Ajans'a destek vermeye davet ediyoruz"
denildi.

Ne olmuştu?

İsrail'de, UNRWA'yı "terör örgütü" ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.



#Dışişleri Bakanlığı
#BM
#israil
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