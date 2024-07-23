Türkiye'den İsrail'e UNRWA tepkisi: Terör örgütü olarak nitelendirilmesi kabul edilemez

"İsrail Parlamentosu'nun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmaları, İsrail'in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşamasıdır. 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan UNRWA, milyonlarca Filistin mültecisine hayati hizmetler sunmaktadır ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesidir. İsrail, UNRWA'yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistin mültecilerinin en temel haklarını ellerinden almak istemektedir. Gazze'deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son 9 ayda 200'e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez. Türkiye, UNRWA'ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu, UNRWA'ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve Ajans'a destek vermeye davet ediyoruz"