Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye'den KKTC'ye destek: Lefkoşa'ya yeni devlet hastanesi yapılacak

Türkiye'den KKTC'ye destek: Lefkoşa'ya yeni devlet hastanesi yapılacak

20:3617/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Türkiye'den KKTC'ye destek: Lefkoşa'ya yeni devlet hastanesi yapılacak
Türkiye'den KKTC'ye destek: Lefkoşa'ya yeni devlet hastanesi yapılacak

Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, 1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesinin yapımına başlanacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı KKTC Sağlık Bakanlığı arasında, 17 Nisan Perşembe günü, ‘Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokol' imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'in imzaladığı protokolle 1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesinin yapımına başlanacak.


Yapımına başlanacak olan Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nde 320 yatak, 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik, 20 diyaliz yatağı ve 12 ameliyathane bulunacağı kaydedildi.




#KKTC
#Lefkoşa
#Devlet Hastanesi
#Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
#Kemal Memişoğlu
#KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek
#Hakan Dinçyürek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan 2025 ödeme takvimi