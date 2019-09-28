Gündem Türkiyeden Mısır, Yunanistan ve GKRYe sert tepki İddiaları külliyen reddediyoruz
POLİTİKA

Türkiye'den Mısır, Yunanistan ve GKRY'e sert tepki: İddiaları külliyen reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanlarının katılımıyla New York'ta düzenlenen üçlü toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamaya ilişkin, "Açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz. Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri ne sorumlulukları ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanlarının katılımıyla New York'ta düzenlenen üçlü toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamaya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddettiklerini belirtti.

Aksoy, "Yunanistan ve GKRY'nin uluslararası hukuka aykırı, maksimalist milli politikalarına son dönemde AB ülkelerinin yanı sıra bölge ülkelerini de müdahil etmeye çalışmaları, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara hizmet etmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

''Külliyen reddediyoruz''

Aksoy, şunları kaydetti:

  • "Mısır, Yunanistan ve GKRY dışişleri bakanlarının katılımıyla New York'ta düzenlenen üçlü toplantının bitiminde yayımlanan ortak açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz.Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri ne sorumlulukları ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaya ve izole etmeye yönelik, siyasi saiklerle atılan adımların başarılı olma şansı yoktur. Ayrıca, Yunanistan'ın bir yandan bize iş birliği mesajları gönderirken diğer yandan ülkemize karşı mesnetsiz iddialarda bulunması da samimiyetsizliğinin göstergesidir."

Söz konusu ülkeleri bölgenin siyasi, ekonomik, coğrafi gerçekleriyle yüzleşmeye ve bu gerçeklerle uyumlu iş birliği politikaları izlemeye davet eden Aksoy, Doğu Akdeniz'in istikrara, Kıbrıs meselesinin de adil ve kalıcı çözüme kavuşmasının başka yolunun bulunmadığına dikkati çekti.

Aksoy, "Bölgede Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin içinde olmadığı projeler hiçbir zaman etkin ve etkili olmayacaktır. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Mısır'da darbeyle iktidara gelenlerin Türkiye'yi eleştirmesi trajikomiktir
GÜNDEM
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Mısır'da darbeyle iktidara gelenlerin Türkiye'yi eleştirmesi trajikomiktir
Pozisyonsuz derbi

Pozisyonsuz derbi

​İkinci yarıda isabetli şutun olmadığı maç 0-0 bitti.
Külliyen reddediyoruz

Külliyen reddediyoruz

​Dışişleri Bakanlığından Yunanistan, Mısır ve GKRY'e sert tepki.
77 bina ağır hasarlı

77 bina ağır hasarlı

İstanbul'daki deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları yapıldı.
CHP'nin konferansında <br>PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.

​Max Kruse seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti.
18 gaybubet<br>evine baskın

18 gaybubet
evine baskın

​İstanbul'da düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.
Mahsur kalan<br>13 kişi kurtarıldı

Mahsur kalan
13 kişi kurtarıldı

Artvin'de şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.
'Saat 16'ya kadar süreniz var'

'Saat 16'ya kadar süreniz var'

Bakan Kurum, Bodrum'daki kaçak yapıların yıkımına müdahale için süre verdi.
20 bina<br>ağır hasarlı

20 bina
ağır hasarlı

Depremde hasar gören bina sayısını açıkladı.
İstanbul'da<br>yeni deprem

İstanbul'da
yeni deprem

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğü 3,8.
Bakan<br>denizden inceledi

Bakan
denizden inceledi

İmar barışına uymayan 21 bin yapı yıkılacak.
Haberciliğin <br>bitmediğini göstereceğiz

Haberciliğin
bitmediğini göstereceğiz

TVNET “Yeni Medya Ekranı" sloganı ile yayına başlıyor.
'Ülkenin geleceği bu heyecana bağlı'

'Ülkenin geleceği bu heyecana bağlı'

​Bakan Selçuk, Bilge Çocuk'un ödül töreninde öğrencilere hitap etti.
'Jammer'lı önlem

'Jammer'lı önlem

Fenerbahçe, derbiye sinyal kesici getirecek.
Depremin şiddetine <br>kumar oynuyorlar

Depremin şiddetine
kumar oynuyorlar

WhatsApp konuşmalarında ortaya çıktı.
Başlangıç<br>maaşı 13 bin TL

Başlangıç
maaşı 13 bin TL

​Katar Havayolları başvuru alımlarına başladı.
Japon turistlere hesap şoku

Japon turistlere hesap şoku

İki tabak makarnaya 2700 TL ödediler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.