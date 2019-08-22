İdlib'de işler karışıyor: Hedefte 8 numaralı gözlem noktası mı var?

Suriye'deki terör bölgesine yönelik Türkiye ve ABD arasındaki görüşmeler devam etse de özellikle derinlik-uzunluk ve 'Kent merkezlerinin yönetiminin kimde olacağı?' gibi çok önemli konular henüz netlik kazanmadı.

Güvenlik koridoru için çalışmalar sürse de sınırın öte tarafından Türkiye için çok önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Suriye'deki ulaştığımız en derin nokta olan 9 numaralı gözlem noktamızın etrafının çevrelenmesi, TSK'nın o bölgeye gönderdiği askeri konvoya düzenlenen saldırı ve sonrasındaki belirsizlik işlerin daha da karılabileceği mesajını veriyor.

Türkiye'nin bölgedeki gözlem noktaları.

Rejim askerleri 8 no'lu gözlem noktasına mı yönelecek?

Saha kaynaklarından Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri arasında yapılacak telefon görüşmesinin gelecek dönemdeki muhtemel adımlara dair en önemli kilometre taşlarından biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

TSK unsurlarına 9 numaralı gözlem noktasını boşaltarak daha kuzeye çekilmeleri yönündeki tekliflere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'Türkiye’nin İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyeti bulunmuyor' açıklaması ülkemizin konuyla ilgili yaklaşımını tüm dünyaya ilan etti.

Soçi Rusya'ya sorumluluklar yüklüyor

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre öncelikle Türkiye'nin 9 numaralı gözlem noktasından çıkmasını isteyen rejim güçleri, daha sonra Sırman'da bulunan 8 numaralı gözlem noktasının çevresini hedef alacak.

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Rusya'nın 'M4 ve M5 hattının kuzeyine çekilin' önerisini "İdlib'in neredeyse yüzde 30'luk bir alanını kapsıyor" şeklinde değerlendirilirken, Soçi Mutabakatı'na göre bölgedeki askeri operasyonları ve saldırıları engellemekle yükümlü Rusya'nın bu görevini yapmayarak mutabakatı ihlal ettiği görüşü ağırlık kazanıyor.

GÜNDEM Suriye'deki TSK gözlem noktası çevreleniyor: Bağlantı kopabilir